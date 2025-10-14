[헤럴드경제=채상우 기자] 자신을 구한 구급대원에게 흉기를 휘두른 50대 남성이 경찰에 잡혔다.

14일 경기 부천소사경찰서는 특수공무집행방해치상 혐의로 A 씨를 현행범 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

경찰에 따르면 A 씨는 전날(13일) 오후 9시 10분께 부천시 소사구 옥길동 주거지에서 119구급대원 30대 남성 B 씨와 20대 여성 C 씨, 30대 여성 D 씨에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.

B 씨와 C 씨는 각각 팔 부위에 자상을 입어 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 생명에는 지장이 없는 상태다.

D 씨는 흉기에 의해 다치지는 않았으나, 신체 통증을 호소해 추후 병원 치료를 받을 예정인 것으로 알려졌다.

당초 B 씨 등은 A 씨 자녀로부터 “아버지가 술을 드시고 호흡곤란 증세를 보인다”는 취지의 119 신고를 받고 현장으로 출동했다.

이어 A 씨 상태를 살피던 사이 그가 갑자기 베란다로 이동해 투신을 시도하자, 곧바로 제지하고 바닥에 눕히는 등 진정시켰다.

하지만 A 씨는 알 수 없는 이유로 돌연 주방으로 가 흉기를 꺼낸 후 B 씨 등을 상대로 범행한 것으로 전해졌다.

경찰은 소방 당국으로부터 공동 대응 요청을 받고 현장에 출동해 A 씨를 검거했다. 구체적인 범행 동기 등은 아직 확인되지 않았다고 경찰은 전했다.

경찰 관계자는 “피의자가 술이 깨는 대로 조사한 후 구속영장 신청 여부를 검토할 계획”이라고 말했다.