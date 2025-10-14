시민의 날 행사 통해 인천의 61년 성취와 미래 되 짚어 인구 30만에서 300만으로 성장 유정복 시장, “세계 속 빛나는 인천의 미래 만들겠다”

[헤럴드경제(인천)=이홍석]인천 시민의 날(10월 15일)이 올해로 제61주년을 맞았다.

시민의 날은 시류에 따라 여러 차례 변화를 겪으며 오늘에 이르렀지만, 인천이 지난 61년 동안 대한민국 근대화와 산업화를 견인하며 함께 성장해 왔다.

시민의 날 변천사는 어떠했고 이와 함께 인천의 성장은 어떠했는지 되 짚어 본다.

▶ 인천시민의 날 변천사

첫 시민의 날은 1965년 6월 1일 자유공원에서 열렸다. 이후 항구도시의 상징성을 담아 ‘항도제’, ‘제물포제’라는 이름으로 이어졌다.

제물포제는 1974년부터 동양 최대 갑문식 도크인 인천항 준공일에 맞춰 5월 10일로 변경된다. 항구 도시로서 인천의 상징성을 확고히 한다는 의지였다.

1981년 직할시 승격을 기념해 7월 1일로 변경됐다. 그러나 장마철과 폭염 탓에 매년 행사 진행에 어려움이 있었다.

결국 1994년 시민 설문조사를 통해 1413년 인주가 인천으로 개명된 날인 10월 15일이어서 이날을 최종 선택해 오늘의 인천시민의 날로 자리잡았다.

이후 2015년 시민의 날은 50년간 군사보호구역이었던 문학산 정상이 개방되며 역사적 순간을 맞았고 2023년에는 내항 1·8부두 일부가 개항 140년 만에 시민의 품으로 돌아오며 ‘인천하버페스타’가 열렸다.

▶ 인천의 주요 성과와 발전

인천은 1960년대 30만명에 불과하던 인구가 1981년 직할시 승격 당시 114만명으로 늘었고 1990년대에 200만명을 돌파했다.

2010년대 들어 280만명을 넘어선 인천은 2020년 마침내 300만명 인구 시대를 열었다.

전국 광역시 중 유일하게 인구가 증가한 인천은 현재 인구 304만 여 명을 기록하며 가장 역동적인 성장세를 보이고 있다.

경제도 비약적으로 성장했다. 1981년 4조 원 수준이었던 지역내 총생산(GRDP)은 2000년대 초반 50조원, 2010년대 70조원을 넘어섰고 2019년에는 81조9000억원에 달했다.

2023년에는 117조원을 기록하며 전국 실질 경제성장률 1위(4.8%)라는 성과도 거뒀다.

항만·공항 물류를 기반으로 한 전통산업과 함께 바이오·항공·첨단산업이 새로운 성장 축으로 작용하며 얻은 결과다.

1883년 개항과 함께 대한민국 근대화의 출발점이 된 인천은 2001년 인천국제공항 개항을 통해 세계와 연결되는 국제도시로 발돋움했다.

2003년 인천경제자유구역(IFEZ) 지정은 송도·청라·영종을 글로벌 비즈니스 거점으로 변화시켰고 2009년 인천대교 개통은 물류 네트워크의 효율성을 극대화했다.

인천항은 2005년 물동량 1억t을 돌파하며 세계적 항만으로 성장했고 2019년 국제여객·크루즈 터미널 개항으로 글로벌 관광 거점으로서의 위상도 강화됐다.

▶ 시민 삶의 질 향상

인천은 민선8기 현재 전국 최초의 출산·양육 통합 지원 모델인 ‘아이플러스 드림 정책’을 시행해 저출생 대응 선도 사례가 됐다.

또 GTX-B 착공과 GTX-E 노선 확정, 인천1호선 검단연장선 개통 등 교통 혁신으로 시민 이동권을 확장했다.

소상공인 천원택배, 천원주택, 아이(i)패스 등 생활밀착형 정책은 시민 체감도를 높이며 살기 좋은 도시로 변모시키고 있다.

이렇듯 인천은 시민 한 사람 한사람의 삶을 돌보는 민생정책을 바탕으로 도시의 경쟁력을 키워가며 시민이 행복한 1등 도시로 거듭나고 있다.

시는 세계가 주목하는 지속가능한 ‘글로벌 톱텐 도시’로 도약하기 위해 정진하고 있다.

유정복 시장은 지난 11일 열린 제61회 시민의 날 기념식에서 “올해는 지방자치 30주년이자 재외동포 인천 방문의 해로, 300만 시민과 700만 재외동포가 함께 미래를 준비하는 뜻깊은 해”라며 “시민이 곧 인천이고, 인천이 곧 대한민국이다. 시민과 함께 더 큰 도약을 이루고 세계 속에서 빛나는 인천의 미래를 만들어가겠다”고 강조했다.