[헤럴드경제=조범자 기자] 김혜성(LA 다저스)이 미국프로야구 메이저리그(MLB) 내셔널리그 챔피언십시리즈 출전 선수 명단에 이름을 올렸다.

다저스는 14일(한국시간) 밀워키 브루어스와 7전4승제의 내셔널리그 챔피언십시리즈 출전 명단 26명 명단을 발표했다.

올시즌 MLB에 데뷔한 김혜성은 와일드카드 시리즈부터 디비전시리즈, 챔피언십시리즈까지 포스트시즌 시리즈 3연속 엔트리에 포함됐다.

김혜성은 와일드카드 시리즈 1, 2차전과 디비전 시리즈 1∼3차전까지 계속 결장했지만, 지난 10일 필라델피아 필리스를 상대로 한 디비전 시리즈 4차전에 대주자로 MLB 가을 야구 데뷔전을 치러 눈도장을 찍었다.

연장 11회말 1사에 1루 대주자로 나간 김혜성은 2사 후 맥스 먼시의 중전 안타 때 3루까지 진출했고, 이어진 2사 만루에서 투수 땅볼 때 재빨리 홈을 밟아 끝내기 득점을 올렸다.

다저스와 밀워키의 내셔널리그 챔피언십 시리즈는 14일 밀워키 홈 경기로 1차전을 시작한다.