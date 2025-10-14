균일가·번들상품·골라담기 확대 전략

[헤럴드경제=전새날 기자] 이랜드리테일이 운영하는 킴스클럽이 990원 제과 조닝(사진) 운영 한 달 만에 누적 판매 10만개를 돌파했다고 14일 밝혔다.

킴스클럽은 ‘가성비 간식’을 찾는 수요를 반영해 수입제과와 스낵류 중심으로 990원 균일가 상품과 번들·골라담기 제품을 3배 확대했다. 강서점 등 주요 매장에서는 990원 전용 매대를 강화한 ‘스낵 존(Snack Zone)’도 운영했다.

킴스클럽에 따르면 990원 제과 제품을 5개 이상 구매하는 고객 비중은 전체의 70%에 달했다. 소단량 포장과 번들형 기획상품을 병행해 ‘골라 담는 재미’를 극대화했다는 설명이다.

킴스클럽은 지난 9월부터 990원 균일가로 즐길 수 있는 빵 8종을 새롭게 출시했다. 990원 스낵존과 함께 운영하는 합리적인 제과 카테고리다.

이랜드리테일 킴스클럽 관계자는 “앞으로도 고객이 ‘고르는 재미와 부담 없는 가격’을 동시에 느낄 수 있도록 상품군을 확대하겠다”고 말했다.