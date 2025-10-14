- 충남도, 21일 단국대병원서 광역정신건강센터 15주년·정신건강의 날 기념행사 개최

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 오는 21일 천안 단국대병원 5층 대강당에서 충남광역정신건강복지센터 개소 15주년 및 정신건강의 날 기념행사를 개최한다.

이번 행사는 ‘안녕한 마음으로의 행복한 이음 : 15년의 여정과 미래’를 슬로건으로, 충남광역정신건강복지센터의 지난 15년 동안의 성과를 돌아보고, 미래 정신건강의 방향을 모색하기 위해 마련했다.

행사는 충남광역정신건강복지센터 개소 15주년 및 정신건강의 날 기념식, 특별강연, 성과 보고 학술제 등의 순으로 열린다.

먼저 기념식에서는 축하공연과 기념영상 상영, 유공자 표창, 충남광역정신건강복지센터의 성과 및 계획 발표 등을 진행한다.

특별강연은 김재진 연세대 의대 강남세브란스병원 정신건강의학과 교수가 ‘디지털 기반 정신건강의 새로운 길’을 주제로 갖는다.

이은 성과 보고 학술제에서는 정신건강 및 자살 예방 사업의 주요 성과를 공유하고, 도민 정신건강 인식 개선과 자살 예방 사업의 효과성 등을 발표한다.

부대행사로는 15주년 포토존, 정신건강 및 자살 예방 사업 성과 포스터 전시, 럭키드로우 이벤트 및 기념품 증정 등 참여형 프로그램을 준비했다.

행사와 관련한 기타 자세한 내용 확인과 참가 신청은 충남광역정신건강복지센터 홈페이지에서 확인하면 된다.

충남도 이헌희 건강증진식품과장은 “이번 행사는 도민과 충남광역정신건강복지센터의 성과를 공유하고, 정신건강에 대한 관심과 올바른 인식을 확산시키기 위해 마련했다”며 “정신건강에 대한 편견을 깨고, 모두가 건강한 사회 구성원으로 자리매김할 수 있는 또 하나의 계기가 될 것으로 기대된다”며 관심과 참여를 당부했다.