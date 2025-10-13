128곳은 진료 안 해…서영석 “지역의료 붕괴, 의료서비스의 질 양극화”

[헤럴드경제=이태형 기자]읍면동 단위에서 지역의료를 책임지는 보건지소의 공중보건의사(공보의) 배치율이 40%로 떨어졌다. 의사가 없어 진료를 하지 않는 보건지소도 128곳에 이르는 것으로 나타났다.

13일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 서영석 의원이 보건복지부로부터 받은 자료에 따르면 올해 6월 기준 보건소와 보건지소의 공보의 배치율은 각각 85.6%와 40.2%로 집계됐다.

보건소와 보건지소의 공보의 배치율은 지난해 93.5%와 54.4%였다가 올해 들어 인력 부족이 심화하면서 각각 90% 선과 50% 선이 무너졌다.

공보의 제도 운영 지침상 공보의를 배치해야 하는 보건소 수는 지난해 138곳에서 올해 6월 132곳으로 줄었다. 실제 공보의가 배치된 보건소는 지난해 129곳에서 올해 113곳으로 이보다 더 감소했다.

공보의 배치 대상 보건지소는 지난해 1223곳에서 올해 6월 1234곳으로 늘었으나, 실제 공보의가 배치된 보건지소 수는 665곳에서 496곳으로 줄었다.

공보의가 보건지소에 배치되지 않아 진료 자체를 하지 못하는 경우도 있다.

공보의 미배치 보건지소 738곳 중 532곳은 공보의가 순회진료를 하며 운영 중이다. 모든 보건지소에 공보의를 배치할 수 없다 보니 소수의 공보의가 여러 보건지소를 요일별로 돌아가면서 진료하는 식이다.

78곳은 기간제 의사, 원격 협진 등을 통해 운영하고 있지만, 128곳은 의과 진료 자체를 운영하지 않고 있었다.

의과 진료를 하지 않는 보건지소의 지역별 분포는 경기가 28곳으로 가장 많았고, 충남·전남 각각 18곳, 전북 17곳, 경북 16곳, 경남 13곳, 충북 10곳, 울산·강원 각각 4곳 순이었다.

서영석 의원은 “보건소·보건지소의 공보의 부족 문제는 지역의료 붕괴와 의료서비스의 질 양극화에 대한 우려를 키운다”며 “보건의료, 국방, 병역, 균형발전 등 전 분야에 걸친 종합적인 대책 마련이 필요하다”라고 말했다.