우원식 국회의장 주재 회동서 합의

[헤럴드경제=안대용·한상효 기자] 여야가 오는 26일 본회의를 열고 비쟁점 법안을 처리하기로 했다.

문진석 더불어민주당 원내운영수석부대표와 유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 13일 국회에서 우원식 국회의장 주재 여야 원내대표 회동 후 기자들과 만나 이같은 합의 내용을 전했다.

문 수석부대표는 “26일 일요일 오후 4시 본회의를 개최하기로 했다”며 “본회의를 개최해서 그동안 합의된 안건 민생법안 70건 처리시키는 것을 합의했다”고 밝혔다.

이어 “야당에서 국정 조사 두 건, 국가정보자원관리원(국정자원) 화재 관련 국정조사와 무안공항 참사 국정조사를 요구했다”며 “오늘 갑자기 요구를 받아서 ‘논의해 답을 주겠다’고 답을 했다”고 전했다.

유 수석부대표는 “75개 법안이 본회의 상정을 대기 중”이라며 “여야 합의 처리된 게 총 70건”이라고 했다.

이어 “법률안 및 규칙안 총 5건이 현재 일방 표결로 처리됐기 때문에 이 법안에 대해서는 오늘 이후 추가 논의를 통해 상정 여부를 결정하기로 입장을 정했다”고 말했다.

‘이날 합의된 70건은 국정조사와 무관하게 통과되는가’라는 기자들 질문에 유 수석부대표는 “국정조사 채택과 상관없이, 민생 법안이기 때문에 민생 차원에서 합의해준 것으로 생각하면 된다”고 답했다.

이재명 대통령의 최측근으로 꼽히는 김현지 대통령실 1부속실장의 국감 출석 여부와 관련해 유 수석부대표는 “그 부분 필요성을 제안했다”며 “그러나 추가 논의로 이어지진 않았다”고 설명했다.