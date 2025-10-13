한국해양진흥공사, 선박금융 보증 해운산업 친환경 전환 촉진 기대

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 한국해양진흥공사가 처음으로 ESG(환경·사회적 책무·기업지배구조 개선)와 연계해 유코카캐리어스(차주)와 하나은행(대주)이 체결한 지속가능성연계대출(Sustainability-Linked Loan, SLL)에 대해 선박금융 대출 보증을 시행했다.

13일 한국해양진흥공사에 따르면, SLL은 인출 실행 후 해마다 정해진 친환경 목표의 달성 여부에 따라 대출 금리가 조정되는 방식으로 ▷온실가스 감축 ▷에너지 효율 개선 등 국제 규제와 ESG 기준에 맞춘 지표 달성 여부를 해마다 검증한다.

한국해양진흥공사는 유코카캐리어스가 보유한 자동차운반선 3척 대출(미화 135만 달러)에 대한 보증(원금의 95%)을 제공해 금융 리스크를 분담하고 거래 안정성을 높였다. 이번 거래는 대주인 하나은행이 선박금융에 SLL 구조를 접목해 지원한 첫 사례로, 국내 민간 금융기관의 친환경 선박금융 참여를 촉진하는 계기가 될 것으로 보인다.

윤상호 한국해양진흥공사 해양금융본부장은 “이번 보증 제공은 단순한 금융 지원을 넘어 해운 산업에서 친환경 전환을 실질적으로 유도하는 것”이라고 설명했다.

한국해양진흥공사는 이번 보증을 시작으로 향후 ESG 연계 구조의 선박 투자까지 확대할 계획이다.