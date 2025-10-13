출시 이후 5년만 성과…미래에셋 대표 ‘국민 ETF’로 자리잡아 美시장 성장 딛고 투자자 자산 확대에 기여

[헤럴드경제=김유진 기자] 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’가 국내 상장지수펀드(ETF) 역사상 처음으로 순자산 10조원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 10일 종가 기준 해당 상장지수펀드 순자산은 10조 918억원이다. 꾸준한 자금 유입과 장기 투자자들의 신뢰 속에 10조원 규모의 ‘국민 ETF’로 성장했다는 게 미래에셋자산운용의 설명이다.

2020년 8월 7일 상장한 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’는 2003년 국내 ETF 시장 개설 이래 단일 ETF 순자산이 10조원을 넘어선 첫 사례다. 그간 ‘해외주식형 ETF 최초 국내 전체 ETF 순자산 1위’, ‘아시아 최대 규모 S&P500 지수 ETF’ 등 타이틀을 획득한 끝에 순자산 10조원까지 달성했다.

이 같은 성과는 지난해 11월 5조원 돌파 이후 불과 11개월 만에 이뤄진 성과다. 미래에셋자산운용은 이같은 성장이 최근 미국 주식시장에서 인공지능(AI)을 중심으로 대형 기술주가 견조한 실적을 보였고 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대감이 상승 재료로 사용된 결과라고 분석했다.

10일 기준 연초 이후 ‘TIGER 미국S&P500 ETF’ 개인 누적 순매수 규모도 약 1조 7800억원으로 국내 상장된 전체 ETF 중 1위를 기록했다. ‘2024년 연간 개인 순매수 1위’에 이어 올해도 개인 투자자들의 압도적인 선택으로 장기 투자 수단으로의 위상을 강화했다.

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표는 “’TIGER 미국S&P500 ETF’의 국내 최초 10조원 돌파는 상장 이후 꾸준한 투자자들의 신뢰를 받아온 그 믿음의 결과물이라고 생각한다”며 “앞으로도 ‘국민 ETF’, ‘아시아 최대 S&P500 ETF’라는 타이틀에 걸맞게 더욱 경쟁력 있는 ETF로 성장할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.