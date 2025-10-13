2030 신규 고객 20% 늘어…단일 상품 실적 1억원 달성

[헤럴드경제=신현주 기자] GS25 주류 스마트 오더 플랫폼 ‘와인25플러스’는 프랑스 와인 도매상 ‘네고시앙’과 함께 선보인 사전 예약 서비스 ‘네고시앙 다이렉트’가 7개월 만에 누적 매출 5억원을 돌파했다고 13일 밝혔다. 특히 2030 신규 고객은 20% 이상 증가했다.

네고시앙은 다양한 포도원으로부터 포도나 와인을 매입한 뒤 이를 블렌딩·숙성·병입해 판매하는 중간 상인이다. ‘네고시앙 다이렉트’는 고객이 ‘우리동네GS’ 앱에서 행사 와인을 사전 예약하면 프랑스 현지 네고시앙이 주문 수량에 맞춰 국내로 물량을 배송하는 구조다.

서비스는 매월 2~3회 지역·테마별 기획전을 통해 프리미엄 와인을 소개하고 있다. 지난 7개월간 12회 기획전을 통해 400여 종의 하이엔드 와인을 선보였다.

지난 8월 선보인 ‘폴 자불레 애네 에르미타주 라 샤펠 2003’은 프랑스 론 지역 고급 시라 품종 와인으로 단일 상품 주문액만 1억원에 달하는 성과를 올렸다. 5월 성년의 날 기획전에서는 ‘샤또 까망삭 2006’이 약 1400만원어치가 예약 판매됐다.

GS25가 ‘네고시앙 다이렉트’를 기획한 배경에는 프리미엄·희귀 와인에 대한 수요 증가가 있다. 실제 서비스 론칭 후 2월부터 9월까지 와인25플러스 와인 카테고리 매출은 전년 동기 대비 47.6% 성장했다.