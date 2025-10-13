토스, 상권별 단말기 설치 현황 공개 젊은 층과 감성 공간에서 설치 수요↑ 결제량 1위 역삼동…세종·대전 급성장

[헤럴드경제=유혜림 기자] 토스의 결제 단말기를 설치한 가맹점 수가 20만개를 돌파한 것으로 나타났다. 얼굴 결제(페이스페이) 서비스의 확산세를 기반으로 토스는 내년까지 가맹점 수를 100만개로 늘리겠다는 구상이다.

13일 토스의 결제 단말기 및 포스(POS) 솔루션 공급 자회사인 토스플레이스가 전국 주요 도시와 상권별 단말기 설치 통계를 분석해 이같이 밝혔다. 단말기 설치가 집중된 상권은 Z세대 대표 핫플레이스인 ‘홍대’로 조사됐다. 이번 통계는 소상공인시장진흥공단에서 지난 6월 발표한 ‘상가(상권) 정보 공공데이터’를 기반으로 프랜차이즈 매장을 제외한 중소 가맹점만을 대상으로 했다.

단말기 밀집도가 가장 높은 곳은 홍대 상권이 위치한 서울 마포구 서교동였다. 이 지역에 위치한 전체 상점 중 약 30%가 토스플레이스 단말기를 운영 중이다. 전국 2위를 차지한 부산진구 전포동 역시 감성적인 공간이 밀집한 카페 거리를 중심으로 상권이 형성됐다는 게 특징이다.

이와 관련, 토스플레이스는 “토스 단말기의 감각적인 디자인과 ‘페이스페이’ 등 혁신적인 기능이 젊은층 유입이 많은 상권에서 보다 빠르게 확산된 결과”라며 “젊은 소비층의 유입이 활발하다는 공통점을 보였다”고 설명했다.

서울 강남구 역삼동은 전체 가맹점 수와 결제 건수가 가장 많은 지역으로 집계됐다. 국내 최대 상업·업무지구인 이 지역은 쇼핑과 외식업은 물론 대형 미용실과 의료·헬스케어 업종이 밀집해 결제 빈도가 특히 높게 나타났다.

전국 시 단위 기준으로 인구 대비 단말기 설치율은 제주시가 전국 1위를 기록했다. 관광객이 많은 지역 특성상 토스 단말기의 심플한 외관이 인테리어 요소로도 긍정적으로 작용했다는 설명이다. 로컬 카페, 렌터카, 기념품점 등 다양한 업종으로 확산되며 보급 속도가 빨라졌다.

올해 들어 가장 높은 단말기 설치 증가율을 보인 지역은 세종특별자치시 및 대전광역시였다. 두 지역은 연초 대비 9월 가맹점 수가 각각 약 220%, 240% 증가했다. 비수도권으로도 디지털 결제 환경 전환이 빨라지고 있다는 분석이 나온다.

토스 페이스페이의 전국 확산도 단말기 보급 속도를 견인하고 있다. 토스는 단말기를 바라보는 것만으로 1초 만에 결제가 완료되는 사용자 경험을 앞세워 내년까지 페이스페이를 100만개 가맹점으로 확대한다는 계획이다.

토스플레이스 측은 “앞으로도 전국 가맹점 데이터를 기반으로 가맹점주와 예비 창업자에게 실질적인 인사이트를 제공해 함께 성장하는 문화를 만들어가겠다”고 밝혔다.