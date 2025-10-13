- 목동더샵리슈빌, 개인정원과 공동주택정원 2개 부문서 ‘대상’ 영예

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 7월부터 진행한 ‘제1회 대전 아름다운 정원 공모전’의 수상작을 발표했다.

이번 공모전은 시민과 함께하는 생활 속 정원문화 확산을 목표로 아름다운 정원을 발굴해 대전의 새로운 관광자원으로 육성키 위해 추진했다.

공모 대상은 개인정원과 공동주택(아파트)정원 2개 부문으로 진행했으며, 1차 서류심사와 2차 현장심사를 거쳐 대상 1개소, 금상 2개소, 은상 2개소, 동상 2개소를 최종 선성했다.

수상작은 ▷대상 목동더샵리슈빌(공동주택), ▷금상 카페제라(개인), 센트럴파크2단지(공동주택), ▷은상 데이지136(개인), 대덕테크노밸리12단지(공동주택), ▷동상 그림처럼(개인), 복수초록마을리슈빌(공동주택) 이다.

수상자에게는 상장과 함께 현판을 수여하며 향후 계절별 꽃묘 무상 지원, 민간정원 등록 지원, 언론 홍보 등 다양한 인센티브를 제공할 계획이다.

대전시 박영철 녹지농생명국장은 “이번 공모전을 통해 시민이 함께 만들어가는 정원문화의 확산 기반을 마련했다”며 “앞으로도 대전시 곳곳에서 아름다운 정원이 지속적으로 확산되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편, 수상작은 오는 24일~26일까지 엑스포시민광장에서 개최되는‘2025 대전정원박람회’에서 정원사진전 형태로 전시될 예정으로 시민 누구나 방문해 수상작의 아름다움을 감상할 수 있다.