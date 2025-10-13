서울시 25개 자치구 마약류 익명검사 운영 양성인 경우 치료 프로그램까지 연계

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시가 시민 누구나 무료로 마약류 검사를 받을 수 있도록 25개 자치구 보건소에서 익명검사를 운영하고 있다고 밝혔다. 특히 추석 연휴 기간 해외여행객이 많았던 만큼, 예상치 못한 마약류 노출이 걱정되는 시민이 검사받을 수 있도록 적극 지원하겠단 방침이다.

최근 많은 나라에서 대마를 합법화하면서 해외여행 중 대마를 접할 기회가 많아지고 있다. 특히 대마 성분이 함유된 젤리, 과자, 초콜릿 등은 일반 기호식품처럼 판매되고 있어 현지에선 제약 없이 구매 가능하다. 하지만 귀국 후 소변·모발 검사에서 관련 성분이 검출될 경우 국내법에 따라 형사처벌을 받을 수 있다.

시는 대마 합법화 지역에 방문하는 경우 귀국 시 대마 관련법 위반으로 처벌받는 일이 없도록 각별한 주의를 강조했다.

대한민국은 대마 소지, 구입, 판매, 운반, 흡연 등의 행위를 ‘마약류 관리에 관한 법률’에 따라 엄격하게 처벌하고 있다. 단순 소지나 투약은 물론 해외에서 사용도 처벌 대상에 포함된다. 특히 대마초를 흡연한 경우 시간이 흘러도 각종 검사에서 성분이 검출될 가능성이 있다.

마약류 익명검사는 비용 부담 없이 보건소를 통해 이용할 수 있는 초기 진단 창구로 의심 증상이나 노출 우려가 있을 때 신속히 확인하고 치료로 연계될 수 있다. 서울시는 전국 최초로 2023년 보건소 익명검사를 도입한 이래 3년째 운영 중이다.

2023년에는 134명, 2024년에는 1091명이 검사를 받았으며 이 중 각각 3명, 16명이 양성으로 확인됐다. 올해 9월 기준으로는 877명이 검사를 통해 노출 여부를 확인했으며, 그중 14명이 양성으로 확인됐다.

검사 이용을 원하는 시민은 거주지와 관계없이 가까운 보건소를 방문해 익명 검사를 요청하면 된다. 간단한 안내와 동의 절차 후 전용 공간에서 검사가 진행되며, 운영 현황과 이용할 수 있는 보건소 위치는 각 자치구 보건소 누리집을 통해 확인할 수 있다.

보건소 마약류 익명검사는 ▷대마 ▷필로폰 ▷모르핀 ▷코카인 ▷암페타민 ▷엑스터시 등 6종을 대상으로 한다. 체외진단 의료기기로 인정된 검사키트를 활용한 소변검사 방식으로 진행된다. 검사 결과는 신분 노출 없이 당일 확인 가능하다. 양성 판정 시 희망하는 경우 은평병원에서 2차 확인 검사를 받은 후 전문 상담·치료·재활 프로그램으로 연계될 수 있다.

강진용 서울시 보건의료정책과장은 “추석 연휴 기간 해외 방문으로 마약류 노출이 걱정된다면 망설이지 말고 가까운 보건소에서 무료 마약류 익명검사를 받길 바란다”며 “양성인 경우에도 이후 전문 상담과 치료로 회복을 적극 지원하겠다”고 말했다.