10월 18일 수도전기공고서 열려… 22개 동 주민들 모두 모여 체육경기·축하공연·체험존 즐겨

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 오는 10월 18일 오전 9시부터 오후 2시까지 수도전기공업고등학교 운동장에서 ‘제13회 강남구민화합축제’를 개최한다.

구민과 선수단 등 약 7500명이 참여할 예정이며, 소통과 화합을 바탕으로 건강한 지역사회를 만드는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대된다.

행사는 점핑공연팀의 식전공연으로 시작, 국립국악고등학교 학생들의 대취타 공연을 선두로 한 22개 동 선수단의 입장 퍼포먼스가 펼쳐진다. 각 동은 지역별 특색을 살린 창의적인 입장식을 준비해 이목을 끌 예정이다. 이어 개회선언과 축사, 선수단 선서 순으로 본 행사가 진행된다.

체육 경기는 단체 줄넘기, 오재미 농구, 대형 바통 릴레이 달리기, 풍선 높이 쌓기, OX 퀴즈 등 총 5종목으로 구성됐다. 세대를 아우를 수 있는 종목 중심으로 구성해 다양한 구민의 참여를 유도하며, 참가자들이 협동심과 팀워크를 발휘할 수 있도록 기획됐다.

현장에는 다양한 부대 프로그램도 마련됐다. ▲인생네컷 촬영 ▲페이스 페인팅 ▲핸드폰 꾸미기 체험 등으로 구성된 이벤트 체험존을 비롯해 ▲자생한방병원의 의료 상담 ▲전문가 세무 상담 등을 운영한다. 축제의 흥을 더하기 위해 가수 강혜연, 홍자, 박서진이 출연하는 축하공연도 예정돼 있다.

경기 결과에 따라 종목별 점수를 합산해 종합 우승 동을 선정하고, 순위에 따라 강남구체육회에서 상금을 수여한다. 이와 함께 다양한 경품이 마련된 추첨 이벤트를 진행한다.

조성명 강남구청장은 “강남구민화합축제가 일상에 활력을 더하고, 이웃 간 소통과 화합을 다지는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 주민이 함께 즐기고 참여할 수 있는 건강한 공동체 축제를 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.