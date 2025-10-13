계약부터 입주까지 18단계로 안내 신탁주택·깡통전세 피해 사례도 담겨 사회초년생 눈높이 맞춤 만화·Q&A 구성

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 전세 사기 피해를 예방하기 위해 청년층 맞춤형 전자 안내서 ‘전세 계약, 두렵지 않아요–전세 사기 예방 A to Z’를 발간했다.

임대차 계약 경험이 부족한 사회초년생과 청년층을 위해 계약 전부터 입주 이후까지 전세 과정 전반을 18단계로 나눠 구체적으로 설명한 것이 특징이다.

해당 안내서는 서울시 캐릭터 ‘해치’와 전세 피해지원팀장의 대화 형식으로 구성됐으며, SNS 이용에 익숙한 청년층을 위해 만화·인포그래픽·체크리스트 등 시각 자료를 풍부하게 담아냈다. ‘전세가율이 뭐예요?’, ‘확정일자는 언제 받아야 하나요?’ 등 청년들이 자주 묻는 질문은 Q&A 형태로 정리돼 있다.

서울시는 특히 최근 청년층 피해가 잦은 유형을 집중적으로 분석했다. ‘신탁주택 전세 사기’의 경우 신탁회사 동의 없는 계약 시 보증금 회수 불가 구조를 쉽게 설명하고, 신탁원부 확인·동의서 확보 절차를 단계별로 안내했다.

또한 전세가율이 높은 ‘깡통전세’, 건축법 위반 원룸 등 실질적 위험 사례를 함께 제시해 “이것만은 꼭 확인하세요” 코너로 핵심 주의 사항을 정리했다.

안내서는 ▷계약 전 주택 시세 조회·전세가율 계산, 선순위 권리·건축물대장 확인 ▷계약 시 임대인 신원 확인·특약 작성 ▷계약 후 확정일자 신청·보증보험 가입 등 18개 세부 단계별 가이드를 담았다.

시는 이번 안내서를 청년들이 쉽게 접근할 수 있도록 전자책 형태로 제작했다. 스마트폰으로 열람할 수 있으며, 필요한 부분만 캡처해 공유할 수도 있다. 서울 주거 포털과 서울도서관 전자책 서비스에서 무료로 내려받을 수 있다.

최진석 서울시 주택실장은 “이번 전자책이 청년들이 주거 문제로 좌절하지 않도록 돕는 든든한 길잡이가 될 것”이라며 “사회초년생들이 첫 계약부터 안전하게 체결할 수 있도록 실용적인 정책 콘텐츠를 지속 추진하겠다”고 말했다.