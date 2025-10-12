[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김우빈이 비인두암을 이겨낸 심경을 고백했다.

12일 공개된 유튜브 채널 ‘요정재형’에는 ‘이 영상은 근래 텐션이 가장 높은 우빈이를 포함하고 있습니다’라는 제목의 동영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 김우빈은 과거 비인두암을 진단받았을 당시를 떠올렸다. 김우빈은 “그때 당시에 하기로 했던 작품들이 있었다. 하기로 결정해 놓고 ‘우리 잘해봅시다’ 했던 작품이 최동훈 감독님의 ‘도청’이라는 영화였다. 한 달 뒤에 제가 아픈 걸 알게 됐다. 많은 생각이 들었다”라고 회상했다.

이에 정재형은 “아픈 소식을 들었을 때 진짜 놀랐다. 그게 잘됐다는 이야기는 아니지만 그런 시간들의 의미는 분명히 있었을 것 같다”라고 말했다.

그러자 김우빈은 “좋은 것만 남은 것 같다. 그 쉬던 시간들이 내게 좋은 걸 선물해준 것 같다”고 담담히 회상했다.

이어 “통증은 사실 기억이 안 난다. 레벨이 너무 높아서. 그러면 그건 없는 거 아니냐. 그럼 좋은 것만 남은 것”이라며 긍정적인 면모를 드러냈다.

그는 “너무 익숙해서 당연하게 생각했던 것들이 감사한 게 너무 많은데 ‘이 시기에 하늘이 나에게 너무 큰 선물을 주는구나’ 생각했다. 그래서 이후에 제 마음이 너무 좋다”라고 한층 성숙해진 마음가짐을 밝혔다.

한편 김우빈은 지난 2017년 5월 비인두암 진단을 받고 활동을 중단했다. 이후 2019년 완치해 2022년 드라마 ‘우리들의 블루스’로 활동을 재개했다.