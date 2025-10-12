[헤럴드경제=문영규 기자] 캄보디아에서 한국인이 납치 후 사망하는 등 피해가 급증한 가운데 캄보디아의 한 업무지구에서 발견된 것으로 추정되는 ‘쓰레기통 여권’ 사진이 발견돼 논란이 일고 있다.

12일 한 온라인 커뮤니티에 올라온 ‘이해하면 무서운 사진’이라는 제목의 게시물에서 작성자 A씨는 “올해 초 캄보디아 어느 업무지구 쓰레기통에서 발견된 물건들”이라며 쓰레기통에서 쏟아진 것으로 보이는 다양한 국가의 여권 사진을 공개했다.

A씨는 게시물에 “수많은 태국 여권들”이란 설명을 덧붙였다.

게시물을 본 누리꾼들은 “초록색 여권은 우리 여권은 아니겠죠”, “무섭다”, “캄보디아와는 단교해야 할 듯”, “군대 보내야 한다”, “캄보디아 관련 글을 볼 때마다 무섭다” 등의 다양한 댓글을 남겼다.

캄보디아에서 납치되거나 구금된 이들의 버려진 여권이라는 추측이지만, 진위 여부는 확인되지 않았다.

올해만 880건, 캄보디아 납치 신고 급증…이 대통령 ‘국민보호’ 총력 대응 지시

캄보디아에서는 최근 한국인을 노린 취업 사기·감금·고문 사건이 급증하는 추세다.

외교부에 따르면 캄보디아에서 한국인 납치 신고 건수는 2022~2023년 연간 10~20건 수준에서 지난해 220건, 올해 8월까지 330건으로 크게 늘었다.

지난 8월 대학생 A씨가 캄보디아 현지에서 범죄조직에 의해 고문당해 숨지는 사건이 발생하는 등 캄보디아에서 우리 국민을 대상으로 한 취업 납치와 감금 등의 범죄가 잇따르자 이재명 대통령도 외교부에 총력을 다해 대응할 것을 주문했다.

대통령실 관계자는 “대통령이 최근 캄보디아 범죄 관련 보고를 받고 우리 국민을 보호하기 위해 외교부가 외교적으로 총력을 기울이라고 지시했다”고 밝혔다.

이 관계자는 “외교부는 이에 따라 캄보디아 정부의 협조 확보를 포함한 다양한 조치를 취해왔으며, 필요하면 추가 조치를 할 예정”이라고 전했다.