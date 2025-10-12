17일 오후 2시부터 황학회화나무제와 신중앙시장 힙도락 축제 열려 노래자랑·민속놀이·축하공연·체험이벤트·먹거리 등 즐길거리 가득

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성) 황학동의 오랜 전통을 품은‘황학회화나무제’와 젊은 감각이 살아 있는‘신중앙시장 힙도락(HIP:道樂) 축제’가 17일 오후 2시에 함께 열린다.

두 축제는 2023년부터 연계 개최, 황학동의 가을을 더욱 풍성히 채우고 있다.

축제는 오후 2시 신중앙시장 어울림쉼터 앞에서 전통 민속놀이로 시작한다. 투호, 제기차기, 비석치기, 팔씨름 등 흥겨운 놀이마당이 펼쳐져 모든 세대가 함께 어울릴 수 있다.

오후 3시 30분부터는 다양한 체험부스가 문을 연다. 소원나무에 소원지 달기, 에코백·매듭팔찌·마크라메 만들기, 솜사탕, 키다리 아저씨, 인생네컷, 포토존 등 다채로운 즐길거리가 가득하다.

먹거리도 빼놓을 수 없다. 한입 먹거리 홍보존을 운영해 시장 대표 메뉴를 선보인다. 또 맛집 스티커북 투어와 오픈 테이블도 운영해 시장 곳곳의 다양한 먹거리를 맛볼 수 있다. 스티커북에 모은 스티커 개수만큼 경품권을 지급한다.

오후 4시부터 5시까지는 200년 넘게 마을을 지켜온 황학사거리 회화나무 앞에서 제례가 진행된다. 올해로 15회를 맞은 황학회화나무제는 황학 회화나무제 추진위원회(위원장 장영)가 주관, 주민이 직접 제례위원으로 참여해 지역의 안녕과 발전을 기원한다. 제례식은 신중앙시장 내 무대화면에 생중계돼 방문객과 상인들도 함께 할 수 있다.

이어 오후 5시부터 신중앙시장 본격적인‘힙도락(HIP:道樂)’축제가 시작된다. ‘힙도락’은 젊은 세대에게 뜨거운 반응을 얻고 있는 신중앙시장의 ‘힙’한 감성과 음식을 맛보며 즐거움을 나누는 ‘식도락’이 결합한 이름이다. 신중앙시장상인회(회장 장종윤)가 주관해, 축제를 흥으로 가득 채웠다.

무대에서는 캘리 퍼포먼스, 서울실용음악고 학생들의 축하공연과 주민 노래자랑이 이어진다. 또, 팔씨름과 제기차기 결승전이 열려 1등에게는 20만원, 2등에게는 10만원 상당의 온누리상품권이 주어진다.

또, 경품권 추첨 행사도 마련돼 열기를 더할 예정이다. 스티커북을 통해 획득한 경품권으로 참여할 수 있으며 1등은 플레이스테이션, 2등(2명)은 TV, 3등(3명)은 청소기·밥솥·발마사지기 등 푸짐한 경품이 준비돼 있다.

김길성 중구청장은 “신중앙시장은 전통의 향기와 젊은 감각이 조화를 이루는 공간”이라며 “황학회화나무제와 힙도락 축제를 통해 주민과 상인, 관광객 모두가 즐거운 시간을 보내고 신중앙시장과 황학동의 도약을 함께 응원하길 바란다”고 전했다.

신중앙시장은 ‘2023 서울시 디자인 혁신 전통시장 조성사업’ 대상지로 선정돼 매력적인 관광 명소로의 변신을 예고하고 있다.