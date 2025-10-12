13일 오후 3시 금나래아트홀 공연장에서 진행…다채로운 문화공연 준비 금천구청 광장에서는 다양한 체험, 홍보부스 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 13일 오후 3시 금나래아트홀 공연장에서 ‘백금나래 선포식’을 연다.

금천구 개청 30주년과 제2기(2025~2029년) 고령친화도시 조성의 시작을 기념하는 자리다. 금천구 대표 캐릭터인 금나래와 어르신의 백발을 합친 표현 ‘백금나래’를 통해 건강하고 주도적인 노년의 삶을 강조한다. 금천구는 2024년 노인 인구가 20%로 초고령사회에 진입했다.

이와 함께 노년과 다른 세대가 서로 공감하며 모든 세대가 어울리며 하나되는 통합도 선포할 예정이다.

이번 행사는 크게 ▲선포식 ▲체험부스 등 두 부분으로 이루어진다.

우선 선포식은 오후 3시부터 금나래아트홀 공연장에서 펼쳐진다. 세대별 대표자들이 세대 통합을 선언하는 백금나래를 선포한다. 선언문을 낭독하고 슬로건 이벤트 기념촬영이 이루어질 예정이다.

또, 마술 퍼포먼스, 합창, 태권도 공연 등 다채로운 문화 공연이 준비되어 있어 참가자들에게 즐거움과 감동을 선사할 예정이다.

특히 활발한 활동으로 금천구민의 사랑을 받고있는 ‘금천구립시니어합창단’이 특별공연을 통해 고령친화도시의 의미를 더할 것으로 보인다.

12시부터 오후 5시까지는 금천구청 광장에서 주민들이 참여할 수 있는 체험, 상담부스가 운영된다. 9개의 기관에서 ▲ 건강상담부스 ▲ 추억부스 ▲ 일자리상담부스 ▲ 환경부스 ▲뷰티부스 ▲먹거리부스 등을 운영한다.

유성훈 금천구청장은 “백금나래 선포식을 통해 어르신의 건강하고 주도적인 삶을 응원, 세대 간 서로 협력하는 공동체 문화를 확산시키고자 한다”며 “백세시대에 발맞춰 노년이 행복한 금천을 만들기 위해 최선을 다 하겠다”고 말했다.