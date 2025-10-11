[헤럴드경제=홍태화 기자] 현직 경찰병원장이 추석 연휴 음주운전을 하다 사고를 내 검거됐다.

11일 경찰에 따르면 서울 서초경찰서는 도로교통법상 사고 후 미조치·음주운전 혐의로 경찰병원장 A씨를 입건했다.

추석 연휴 기간 서초구에서 음주운전을 하다가 다른 차를 들이받고 조치를 취하지 않은 혐의다. 경찰은 조만간 A씨를 불러 자세한 경위를 조사할 방침이다.