[헤럴드경제] 박항서 전 베트남 축구대표팀 감독이 캄보디아 여행을 다녀온 뒤 베트남 공항에서 납치 위기를 겪었던 경험담이 재조명되고 있다.

박 감독은 지난해 3월 방영된 SBS ‘신발 벗고 돌싱포맨’에서 아내와 함께 납치될 뻔한 적이 있다고 털어놨다.

그는 “베트남 독립기념일에 3박 4일 휴가를 받고 아내와 캄보디아로 여행을 갔다 왔다”며 “베트남 공항에 도착하니 밤 11시였다. 택시가 없어서 두리번거리고 있으니까 한 젊은 친구가 손을 흔들면서 다가왔다”고 말했다.

이어 “그런데 택시에 타자마자 음악 소리부터 이상했다”며 “기사가 자꾸 내 지갑을 보더라. 한국 돈과 베트남 돈을 바꾸자고 해서 이상하다는 생각이 들었다”고 했다.

박항서는 “우리집 가는 길을 내가 아는데, 갑자기 우측 산길로 빠졌다”며 “왜 여기로 가냐고 하니까 ‘오피스에 간다’고 하더라. 멈추라고 해도 비포장도로로 계속 달렸다”고 당시 상황을 설명했다.

그러다 차가 어느 공터에서 섰고, 그는 “끌려왔구나 싶었다. 일단 아내에게 침착하자고 했다”고 말했다.

당시 10명 정도의 사람이 앉아서 차를 마시고 있었는데, 박항서는 그중 자신을 아는 사람이 있을 수 있다는 기대감을 갖고 차에서 내렸다고 했다.

그는 “누군가 ‘미스터 박? 박항서?’ 그러더라. 다 알아듣지는 못했지만 빨리 보내라고 하는 것 같았다”며 “대장 같은 사람이 와서 나와 아내를 차에 태워 보냈다”고 했다.

그러면서 “지금이야 웃으면서 말할 수 있지만 당시에는 진짜 황당했다”며 가슴을 쓸어내렸다.

이 일화는 최근 동남아 국가에서 한국인을 상대로 한 범죄가 잇따르면서 다시 주목받고 있다.

외교부 등에 따르면, 캄보디아 내 한국인 납치 신고 건수는 2022~2023년 연간 10~20건 수준에서 지난해 220건, 올해 8월까지 330건으로 크게 늘었다.