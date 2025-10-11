[헤럴드경제=문영규 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국의 희토류 수출 통제에 ‘100% 관세 추가 부과’ 카드를 내밀며 맞불을 놓아 ‘관세전쟁’이 확전하는 모양새다.

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “중국이 무역과 관련해 극도로 공격적인 입장을 취했다는 것을 방금 알게 됐다”며 내달 1일부터 중국에 100% 추가 관세를 부과하겠다는 방침을 밝혔다.

현재 미국의 대중국 관세는 평균 55% 수준이다. 중국산 제품은 미국에 들어올때 100% 관세가 더 붙어 평균 관세율이 155%가 될 것으로 예상된다.

트럼프 대통령은 “중국이 전 세계에 매우 적대적인 서한을 보내 내달 1일부터 자신들이 생산하는 사실상 모든 제품과 심지어 자신들이 만들지 않은 일부 제품에 대해서도 대규모 수출 통제를 시행하겠다고 밝혔다”고 말했다.

이는 중국의 희토류 수출 통제를 염두에 둔 발언으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 “이는 예외 없이 모든 나라에 영향을 미치며 그들이 몇 년 전부터 계획한 사안임이 분명하다”며 “국제 무역에서 이런 일은 들어본 적이 없으며 다른 국가와의 거래에 있어 도덕적 수치”라고 비판했다.

그는 “중국이 이런 전례 없는 조치를 한 사실을 근거로, 비슷하게 위협받은 다른 나라들을 위해서가 아니라 미국만을 대표하여, 2025년 11월 1일부터(또는 중국이 추가 조치나 변화를 취할 경우 더 빠르게) 미국은 중국에 대해 현재 그들이 내고 있는 관세에 추가로 100% 관세를 부과할 것”이라고 밝혔다.

또한 “11월 1일, 우리는 모든 핵심 소프트웨어에 대한 (대중국) 수출 통제도 시행할 것”이라고 덧붙였다.

앞서 트럼프 대통령은 같은 날 트루스소셜에 올린 글에서 “우리가 이 순간 검토하는 정책 중 하나는 미국으로 들어오는 중국산 제품에 대한 대규모 관세 인상”이라고 경고했다.

그는 “중국이 각국에 서한을 보내 ‘희토류’ 생산과 관련된 모든 요소에 대해 수출 통제를 하겠다고 통보하고 있다”며 “전 세계를 인질(captive)로 잡는 것”이라고 강력 비판했다.

이 글을 올린지 6시간만에 전격적으로 대중국 ‘100% 추가 관세’ 방침을 발표하면서 잠시 소강 상태였던 미·중 무역 갈등이 재점화될 우려가 커졌다.

향후 중국의 대응에 따라 고조되는 무역분쟁의 향방이 결정될 것으로 예상된다. 한국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의에서의 만남에도 촉각이 곤두서있다.

다만 트럼프 대통령은 “2주 뒤 한국에서 열리는 APEC(아시아태평양경제협력체) 회의에서 시진핑(중국 국가주석)과 만날 예정이었지만, 이제는 그럴 이유가 없어 보인다”고 말하기도 했다.