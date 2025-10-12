투자회수 5년 기다려…FI ‘손실 보전’ 노리나 매각 뒤 다시 증자 참여…‘복합 딜’ 전략 눈길

[헤럴드경제=노아름 기자] 카카오게임즈가 자회사 카카오VX의 잔여지분을 인수한 뒤 계열사로 이관하는 구조조정에 나섰다. 이 과정에서 기존 재무적투자자(FI)들이 지분을 매각한 직후 카카오게임즈 유상증자에 다시 참여하기로 하면서 그 배경에 관심이 쏠린다.

카카오게임즈는 오는 13일 카카오VX 잔여지분 156만7493주(지분율 34.81%)를 주당 10만3571원에 매입할 예정이라고 최근 공시를 통해 밝혔다. 거래총액은 총 1623억원 상당이다. 해당 지분은 스톤브릿지캐피탈, 큐캐피탈파트너스, 팩텀프라이빗에쿼티(PE) 등 FI 3곳이 보유하고 있다.

이후 15일 카카오게임즈는 카카오VX 지분 100%를 카카오인베스트먼트의 100% 자회사인 IVG에 매각할 계획이다.

카카오게임즈는 같은 시점에 제3자배정 유상증자(1085억원)를 추진하며, 앞서 지분을 매각한 스톤브릿지·큐캐피탈·팩텀PE 등 FI들이 다시 참여할 예정이다. FI들이 카카오VX 지분을 매각한 뒤, 이번에는 카카오게임즈에 재투자하는 구조다.

시장에서는 이번 거래를 손실 보전성 투자로 해석하고 있다. 카카오VX는 2018년부터 2021년까지 순차적으로 투자금을 유치했지만, 실적 부진이 이어지며 FI 투자금 회수 가능성에 의문부호가 붙었다.

카카오게임즈의 지분매입으로 인해 앞서 사모펀드(PEF) 운용사보다 먼저 카카오VX를 투자처로 점 찍었던 KB증권, 미래에셋증권은 이번에 투자금 회수를 마무리한다. 반면 지난 2020년 이후 카카오VX를 주목하기 시작했던 운용사들은 하우스별로 손익에 차이가 있다.

구체적으로 살펴보면 2020년 투자에 나선 큐캐피탈은 이번 카카오게임즈의 카카오VX 지분 인수로 투자원금을 웃도는 수익을 올린 것으로 추산된다. 다만 이듬해 투자한 팩텀PE와 스톤브릿지는 투자원금을 밑도는 가격에 보유지분을 처분하게 됐다.

이와 같은 결론은 비교적 최근 도출된 것으로 전해진다. 지난해 카카오게임즈가 카카오VX의 경영권 매각을 검토하기도 했으나 최종적으로 거래가 성사되지 못하면서, 내부 정리 방식으로 방향을 튼 것으로 보인다는 것이다. 당시 업계 일각에서는 카카오게임즈의 행보가 공식화되면 FI가 동반매도권(태그얼롱)을 행사해 투자회수(엑시트)하는 방식을 예상하기도 했다.

다만 이러한 매각 시도가 무산되었고 이후 재차 회수 밑그림을 그려야 하는 상황에 놓였다. 때문에 카카오게임즈가 FI들의 지분을 인수해 정리하는 반면 FI들은 일정 금액을 재투입하는 조건으로 협의했을 것이란 분석이다.

IB업계 관계자는 “FI 입장에서는 투자금 전액 손실을 피하고, 카카오게임즈 입장에서는 계열 내 비핵심 자산을 정리할 수 있는 구조”라며 “이번 거래는 이해관계자의 상황을 고려한 절충안으로 보인다”고 말했다.

이번 거래가 마무리되면 카카오VX는 카카오인베스트먼트 산하 비상장회사로 전환될 예정이다. 카카오게임즈는 확보한 현금을 핵심 사업 재투자 및 재무구조 개선에 활용할 것으로 전망된다.