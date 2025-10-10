약 3.5kg(약 4억4000만원) 금제품 반입

[헤럴드경제=김광우 기자] ‘야쿠타 파이터’로 알려진 종합격투기 선수 김재훈(35) 씨 등 8명이 격투기 대회에서 딴 금메달이라고 속여 금을 밀수하려다 일본 경찰에 붙잡혔다.

10일(현지시간) 산케이신문과 교도통신 등 일본 현지 언론에 따르면 오사카부 경찰본부 국제수사과는 김 씨를 비롯한 20~40대 남녀 8명을 관세법 위반 등의 혐의로 체포했다.

김 씨 일당은 지난 1월 한국 인천국제공항에서 일본 간사이국제공항으로 약 3.5kg(약 4억4000만원)의 금제품을 반입하려 한 혐의를 받고 있다. 이들은 한국 격투기 대회에서 우승해 받은 ‘금메달’로 속여 세관의 감시를 피하려 했다.

모집책이었던 김 씨는 당시 인천공항에서 일본인 20~40대 남녀 7명으로 이뤄진 운반책들에게 금메달을 나눠줬다. 운반책들은 각자 금메달 1개씩을 목에 걸거나 옷 속에 숨기는 등의 방식으로 밀수를 시도했다.

일반적으로 금메달은 내부가 은으로 만들어지고 표면에 금도금이 돼 있어 여타 금제품과 달리 반입 신고 대상이 아니다. 경찰은 김 씨가 이러한 점을 악용한 것으로 보고 있다.

김 씨는 모집책 역할을 맡았으며, 나머지 7명은 일본인 남녀로 각각 운반책이었다. 김 씨는 인천공항에서 이들에게 금메달을 나눠주고 각각 한 개씩 기내에 휴대하게 했으나 간사이공항 세관 직원이 수상히 여겨 검사를 진행하면서 적발됐다.

운반책 중 일부는 “격투기 대회에 출전해 메달을 받은 것”이라고 진술했으며 메달에는 그들의 이름까지 새겨져 있었다. 하지만 경찰 조사 결과 실제로는 아무도 대회에 참가한 적이 없었던 것으로 드러났다. 경찰은 사건 발생 8개월 뒤인 9월 중순 김 씨를 체포했다.

김 씨는 조사에서 “한국에 있는 인물로부터 금 밀수를 제안받았고 지난해 말부터 몇 차례 협조했다”며 “보수를 노리고 했다”고 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.