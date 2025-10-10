[헤럴드경제=최원혁 기자] 중국에서 80대 여성이 허리 통증을 치료하기 위해 민간요법으로 살아있는 개구리 8마리를 삼켰다가 기생충에 감염돼 병원으로 옮겨졌다.

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 항저우 데일리에 따르면 82세 여성 A씨는 지난달 초 심한 복통으로 저장성 항저우의 한 병원으로 이송됐다.

아들은 “어머니께서 살아있는 개구리 8마리를 드셨다. 극심한 통증 때문에 걸을 수 없게 됐다”고 말했다.

오랫동안 허리 디스크로 고생하던 A씨는 살아있는 개구리를 삼키면 허리 통증을 완화하는 데 도움이 된다는 말을 들었다.

A씨는 이 말을 믿고 가족들에게 알리지 않고 혼자 살아있는 개구리를 삼킨 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 A씨는 첫날 개구리 3마리를, 다음 날에는 나머지 5마리를 삼켰다.

처음에는 배가 약간 불편했지만 며칠 동안 통증은 더 심해졌다. 그제야 A씨는 개구리를 삼켰다고 가족들에게 털어놨다.

항저우 저장대학교 병원은 A씨의 신체검사를 실시했다. 종양 가능성은 배제했지만 호산성 세포가 급격히 증가한 것을 발견했다. 이는 기생충 감염이나 혈액 질환 등 다양한 질병의 징후다.

A씨는 2주간의 치료를 거쳐 점차 회복됐다.

병원 측에 따르면 A씨와 같은 사례는 드물지 않다. 병원 측은 “최근 몇 년 동안 비슷한 환자를 여러 명 받았다. 개구리를 삼키는 것 외에도 어떤 사람들은 뱀 쓸개나 물고기 쓸개를 생으로 먹거나 개구리 가죽을 자신의 피부에 바르기도 한다”고 전했다.

이어 “예를 들어 개구리 가죽을 몸에 바르면 피부 질환을 치료한다는 소문이 있지만 이를 뒷받침하는 근거는 없다. 오히려 기생충이 체내로 침투해 시력 저하, 두개 내 감염, 심지어 생명을 위협하는 질환을 유발할 수 있다”고 했다.