한화, 미 해군 소장 출신 영입…현지 조선 부문 사장 HD현대重, 현지 투자 계획 “미국 모든 조선사 검토” ‘외국 조선사 진출 금지’ 규제 장벽 문제는 아직 남아

[헤럴드경제=박혜원 기자] 국내 조선업계가 미국과의 조선업 협력을 위한 기반 마련에 나서고 있다. 그간 ‘미국통’ 영입을 줄곧 이어온 한화는 최근 미국 해군 고위직 출신 인사를 추가 영입했고, HD현대는 미국 현지에 조선소를 짓는 방안 등을 적극 검토하면서 현지 시장 공략 준비를 철저히 하고 있다.

11일 업계에 따르면 한화에어로스페이스는 이달 초 미 해군 조선 최고직을 역임한 토마스 앤더슨 전 소장을 영입했다. 미 해군에서 34년간 복무하며 수상함 조달 사업을 총괄하는 해군 해상시스템사령부(NAVSEA) 중장 등을 역임한 인물이다. 앤더슨 전 소장은 한화디펜스 미국 사업부에서 조선부문 사장을 맡을 것으로 알려졌다. 앤더슨 전 소장은 미국 해군력이 중국에 뒤처지고 있다는 지적이 나오기 시작한 지난 2023년부터 잇따라 한화오션, HD현대중공업 등 조선소를 방문했다. 그는 특히 지난해 9월 말에는 양 조선사의 연구개발(R&D) 시설을 각각 방문하며 한국 특수선 사업의 초격차 기술력을 직접 확인하기도 했다.

한화에어로스페이스의 인사 영입은 계열사 한화오션의 미국 해군 함정 건조 진출까지도 염두에 둔 투자로 해석된다. 국내 조선사들이 미국 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업을 수주하는 등 올해 성과를 내고 있지만, 업계에선 본격적인 실익을 보기 위해선 건조 시장에 뛰어들어야 한다는 지적도 많다. 미국은 해군력 강화를 위해 30년간 군함 364척을 건조할 계획이지만, 외국 조선사의 미국 시장 진출을 막는 각종 규제로 직접 진출이 불가능한 상태다. 업계 관계자는 “앤더슨 사장은 미국 해군을 꿰뚫고 있는 인물로, 현지 규제 문제나 시장 진입 문제까지 해결할 수 있는 인물”이라며 “방산 시장을 겨냥해 미국 진출을 본격화하려는 시도로 보인다”고 설명했다.

HD현대중공업도 방산 관련 대미 투자 속도를 높이고 있다. 올해 미국 최대 방산 조선사인 헌팅턴 잉걸스와 함정 건조 기술협력 업무협약(MOU)을 맺은 데 이어 현지 직접 투자도 검토하고 있다. 지난 8월에는 미국계 사모펀드, 한국산업은행과 맺은 한미 조선 산업 공동투자 MOU에 앵커 투자자 자격으로 참여했다. 미국 현지 투자 방향은 아직 내부 검토 중인 것으로 보인다.

다만 HD현대중공업 역시 미국 규제에 막혀, 외국 조선사의 미국 조선소 투자를 허용하는 쉽스법(SHIPS Act) 등 규제 해소 법안 통과를 기다리고 있다. IBK투자증권에 따르면 HD현대중공업 모회사 HD한국조선해양은 이달 초 증권사들을 대상으로 진행한 콥데이(Coporate Day)에서 마스가 프로젝트 투자와 관련, “미국 모든 조선사들을 다 검토했으며 3개 회사와 협력 중”이라며 “지분참여·인수·조선소 건조까지 모두 검토하고 미국 정부의 결정에 달려 있다”고 밝혔다.

현실적으로 국내 조선사들이 수주할 수 있는 함정으로는 군수지원함이 가장 유력하다는 분석도 나온다. 안보 민감도가 비교적 낮은 데다 전투체계가 단순해 한국에서 단독으로 건조할 수 있기 때문이다.

삼일PwC경영연구원은 최근 발간한 보고서에서 미국에 납품할 가능성이 가장 높은 함정으로 군수지원함인 ▷소양급 AOE-Ⅱ(HD현대중공업 건조) ▷뉴질랜드 Aoteaoa함(HD현대중공업 건조) ▷영국 MARS Feet Tanker(한화오션 건조) 등을 꼽았다. 삼일PwC경영연구원은 “미 해군의 급유함과 건조물자수송함은 상선 기술과 밀접해 해외 발주에 대한 정치적 민감성이 적다”며 “현재 미 해군의 신규 지원함 건조가 더디고 중국과의 경쟁으로 한국과 같은 해외 조선소 활용이 적극 고려되고 있다”고 분석했다. 그러면서 “법적 제약이 완화된다면 한국이 최적의 수주 후보로 평가된다”고 강조했다.