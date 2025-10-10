112신고·교통량 감소 속, 고위험군 관리 등 맞춤형 치안 활동으로 안정적인 명절 분위기 유지

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 추석 연휴 경북 곳곳에는 경찰들의 발걸음이 끊이지 않았다.

경북 경찰청은 연휴 동안 총 1만1,658명의 경찰력을 현장에 투입, 금융기관·전통시장·편의점 등 치안 취약지역 1,032곳을 돌며 맞춤형 순찰을 펼쳤다.

그 결과 연휴 기간 112 신고 건수는 전년 대비 5.2% 줄었고, 질서유지 관련 신고는 16.7% 감소했다.

고속도로 교통량도 일평균 53만5000 대로 소폭 감소(3.9%)하며, 경찰의 차량 소통 관리와 단속(음주운전 180건, 교통법규 위반 582건) 덕분에 대형 사고 없이 안정적인 명절길이 이어졌다.

현장에서는 순찰차 불빛과 경찰관들의 발걸음이 곳곳에서 눈에 띄었다.

시민들은 “경찰이 자주 보여 안심된다”며 체감 안전도를 높였다.

특히 가정폭력 등 관계성 범죄 대응에도 심혈을 기울였다. 경찰은 재발 우려 대상자 991명을 점검하고, 고위험군 311명에 대한 집중 관리와 피해자 보호 활동을 연휴 내내 이어갔다.

오부명 청장은 “도민들의 적극적인 협조 덕분에 안전하고 평온한 명절을 만들 수 있었다”며 “곧 개최될 APEC을 앞두고도 주민과 함께하는 공동체 치안을 강화해 더 안전한 경북을 만들겠다”고 밝혔다.