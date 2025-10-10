[헤럴드경제=나은정 기자] 충북 청주에서 50대 여성이 추석날 치매를 앓는 남편을 살해한 뒤 스스로 목숨을 끊은 사건이 발생했다.

10일 경찰에 따르면 추석인 지난 6일 오전 11시쯤 청주시 상당구의 한 아파트에서 “사람이 화단에 떨어져 있다”는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 경찰은 A씨가 투신한 사실을 확인하고, 지하 주차장에 주차된 그의 승용차 조수석에서 의식을 잃은 남편 B(60대)씨를 발견했다.

B씨는 병원으로 옮겨졌으나 다음 날 치료를 받던 중 끝내 숨을 거뒀다.

A씨는 사건 당일 오전 10시 10분 남편 B씨가 입원한 요양병원 측에 “잠깐 외식을 하고 오겠다”고 요청해 B씨를 불러낸 것으로 파악됐다. 차량 블랙박스 영상에는 A씨가 남편에게 “차라리 죽는 게 낫다”고 말하는 A씨의 음성이 담겼다.

다만 살해 방법을 추정할 수 있는 뚜렷한 외상이나 범행 도구는 발견되지 않은 것으로 알려졌다. 경찰은 B씨의 정확한 사인 파악을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.

B씨는 2023년 뇌경색으로 쓰러진 뒤 치매를 앓아 왔으며, 이 요양병원에는 지난달 중순께 입원한 것으로 알려졌다. A씨는 사업 실패로 10억여원의 빚이 있는 상태였다.

경찰은 범행 경위 등을 파악한 뒤 사건을 ‘공소권 없음’으로 종결할 예정이다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(www.129.go.kr/etc/madlan)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.