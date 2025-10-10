10~11일 코엑스 야외광장에서 전시·체험·공연 열려

[헤럴드경제=이태형 기자]보건복지부와 국립정신건강센터는 ‘정신건강의 날’을 맞아 10일부터 11일까지 서울 코엑스 야외광장에서 ‘마주해요! 대국민 캠페인’을 개최한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 ‘서로의 정신건강을 함께 마주한다’는 의미를 담은 정신건강 캠페인 브랜드 ‘마주해요’의 일환으로, 다양한 전시·체험·공연을 통해 정신건강의 중요성을 알리고 정신건강에 대한 긍정적 공감대 확산을 목표로 하고 있다.

행사장은 ‘마주하면 만나는 세상’을 주제로 총 5개의 구역으로 운영된다.

제1구역 ‘마주해요! 마중문’은 캠페인의 시작을 알리는 공간으로, ‘연결의 문’(Connecting Door)을 열며 개회식이 진행된다. 이어 마주해요 대형 풍선과 정신건강 마스코트 인형(마주해·마주요 캐릭터 탈인형) 이벤트가 펼쳐진다.

제2구역 ‘마주해요! 마음 나눔터’는 전국민의 마음을 나누고 정신건강에 대한 국민적 공감대를 확산하기 위한 공간이다. 지난 여름 17개 시·도에서 진행된 전국 희망메시지 캠페인의 생생한 스케치 영상과 함께 캠페인에 참여한 시·도의 지도가 새겨진 상징물이 전시된다.

제3구역 ‘마주해요! 마음 아지트’는 전시와 체험이 어우러진 공간이다. 전국 희망 메시지 중 우수 메시지로 선정된 메시지와 함께 마음 영상일기 공모전 수상작, 정신질환 당사자 작가의 미술작품이 전시된다.

제4구역 ‘마주해요! 마음 알림터’는 정신건강 재활시설 홍보 및 체험 부스로 다양한 기관에서 정신건강 정보를 제공하고, 회복지원 프로그램을 소개한다.

제5구역 ‘마주해요! 마음 안심터’는 상담과 휴식을 제공하는 공간이다. ‘마음 안심버스’에서는 스트레스 및 자율신경 균형 검사를 기반으로 간단한 정신건강 상담을 받을 수 있다.

이형훈 복지부 제2차관은 “이번 캠페인이 정신건강의 날을 기념하는 자리를 넘어 국민이 서로의 마음을 이해하고 지지하는 계기가 되기를 바란다”며 “정신건강은 우리 모두의 중요한 과제인 만큼 앞으로도 국민과 함께 적극적으로 공감과 연대를 이어 나가겠다”고 말했다.