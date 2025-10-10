구윤철 부총리, 새 정부 첫 외청장회의 주재 기재부-외청 긴밀 협업 강조...통계청 승격 후 첫 회의 “공공서비스 혁신”

[헤럴드경제=김용훈 기자]기획재정부가 국세청·관세청·조달청 등 외청과의 협업을 강화해 국민이 체감할 수 있는 정책 성과 창출에 나선다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 10일 정부서울청사에서 열린 외청장회의에서 정책 기획부터 집행까지 모든 단계에서 기재부와 외청 간 긴밀한 협업을 주문했다. 특히 현장 안전관리 강화와 인공지능(AI) 도입을 통한 공공서비스 혁신 등 외청의 적극적 역할을 강조했다.

이번 회의는 통계청이 국가데이터처로 승격돼 기재부 외청에서 제외된 이후 처음 열린 외청장회의로, 국세청·관세청·조달청 등 3개 외청 중심의 협업 체계를 재정립하는 자리였다.

구 부총리는 “국가정보자원관리원 화재 복구 과정에서 드러난 문제를 계기로 재난대응 매뉴얼을 전면 점검하고 제도 보완이 필요한 부분이 없는지 꼼꼼히 살펴달라”면서 “일선 집행현장에서 안전관리를 강화하고, 사고 발생 시 신속 대응체계를 확립해야 한다”고 강조했다.

이어 새 정부의 경제 성장 전략을 ‘초혁신경제로의 대전환’으로 규정하고 “외청도 AI 도입과 활용을 선도하는 조직으로 거듭나 공공서비스 생산성을 높이고, 민간의 혁신 확산에도 기여해야 한다”고 당부했다.

기재부는 앞으로 외청장회의뿐 아니라 외청 기획조정관 회의를 정례화해 협업체계를 제도화할 방침이다. 구 부총리는 “현장의 정책 실행력을 높이기 위해 부처 간 칸막이를 허물고, 국민이 체감할 수 있는 성과 중심 행정을 추진하겠다”고 밝혔다