전국 1700개 주유소서 100% 경품 혜택

[헤럴드경제=박혜원 기자]S-OIL(에쓰오일)이 오는 12월 31일까지 간편결제 서비스 ‘빠른주유’ 고객을 대상으로 ‘스탬프런 이벤트’를 진행한다고 10일 밝혔다.

빠른주유는 에쓰오일 ‘MY-SOIL’ 앱을 통해 이용할 수 있다. 앱에 등록한 카드와 포인트, 쿠폰 등을 체크해 전국 1700개 주유소에서 실물카드 없이 간편하게 결제가 가능하다. 빠른주유는 2023년 6월 론칭 이후 이용 건수가 전년 대비 120% 증가하는 등 성과를 거뒀다.

에쓰오일은 고객 로열티 강화와 신규 사용자 확대를 목표로, 스태프 적립 방식을 통해 경품을 제공한다. 고객은 빠른주유 누적 결제 금액에 따라 20만원 주유상품권, 치킨 기프티콘, 빠른주유 쿠폰 등을 받을 수 있다.

에쓰오일 관계자는 “이번 스탬프런 이벤트는 고객이 주유비 절감 혜택과 함께 스탬프 적립의 재미, 확실한 보상을 경험할 수 있는 기회”라며 “앞으로도 더 많은 고객이 ‘빠른주유’의 편리함을 체감할 수 있도록 다양한 혜택을 지속적으로 제공하겠다”고 밝혔다.

