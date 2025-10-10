[헤럴드경제=민성기 기자] 이준석 개혁신당 대표가 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 ‘동탄룩’, ‘동탄 미시룩’ 관련 게시물에 단 댓글을 두고 일부 네티즌들이 “불순한 의도로 댓글을 달았다가 삭제했다”고 주장하자, 이 대표가 허위사실을 유포하는 누리꾼들에 대해 법적 조치를 취하겠다고 했다.

이 대표는 9일 페이스북에서 “제가 마치 어디에 댓글을 달아서 여성에게 추근댄 것처럼 허위사실을 유포하고 다니는 일부 무리가 있다”며 “동탄 신도시에 사는 분들은 ‘동탄룩’ 같은 말로 도시의 이미지를 왜곡하거나 고정관념을 만드는 것을 매우 싫어한다”며 이 같이 밝혔다.

그는 이어 “그런 얼토당토않은 인스타그램 글이 보이면 저는 종종 ‘동탄에 그런 사람 없습니다’라고 댓글을 단다”며 “동탄 사는 사람들도 저런(동탄에 그런 사람 없다는) 댓글 많이 단다. 멀쩡히 아이를 키우며 어느 동네보다도 부지런히 살아가는 동탄 맘들을 비하하는 밈이 있다면, 그 지역 국회의원이 그것을 지적하는 것이 당연한 도리 아니냐”고 덧붙였다.

또 “어쭙잖게 공작할 생각은 하지 말라. 당연히 아무 문제가 없는 댓글이기에 삭제하지도 않았다”며 “요즘 들어 기승을 부리니 이 유형도 법적 조치 취해두겠다”고 목소리를 높였다.

최근 SNS에서는 이 대표가 ‘동탄룩’, ‘동탄 미시룩’ 등 밈 관련 인스타그램 게시물에 “동탄에 이런 복장을 하시는 분 없다”, “동탄에서 안 보이는 유형” 등 댓글을 단 것이 캡처돼 확산됐다. 일부 네티즌은 이 대표가 불순한 의도로 댓글을 달고 나중에 삭제까지 했다고 주장했다. 이에 대해 이 대표는 지역구 여성들을 대상화하는 밈을 반박하기 위한 행위였다고 해명했다.

‘동탄룩’은 인터넷 커뮤니티에서 유래한 밈(meme·인터넷 유행 콘텐츠)의 하나로, 경기도 화성시 동탄신도시에서 주로 보인다는 젊은 기혼 여성들의 옷차림을 의미한다. 신체 라인이 부각되도록 몸에 달라붙는 스타일의 긴 원피스가 ‘동탄룩’의 주 옷차림으로 언급된다. 2020년대 초반 남성 중심의 인터넷 커뮤니티에서 특정 스타일의 여성과 ‘동탄’이라는 지역명이 결부되면서 널리 퍼졌는데, “여성을 성적 대상화한다”는 비판이 있다.