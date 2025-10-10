시러큐스 바이오 캠퍼스 찾아 4월 가동한 ADC 생산시설 둘러봐

[헤럴드경제=강승연 기자] 신동빈 롯데그룹 회장은 “롯데바이오로직스의 시러큐스 바이오 캠퍼스는 바이오 산업을 넘어 그룹 전체의 성장을 이끌 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

10일 롯데에 따르면 신 회장은 지난 5일(한국시간) 미국 뉴욕주 소재 롯데바이오로직스 시러큐스 바이오 캠퍼스를 찾아 생산 시설을 점검하고 임직원을 격려하며 이같이 말했다.

신 회장은 롯데바이오로직스 사업 현황 보고를 받은 뒤 올해 가동을 시작한 ADC(항체약물접합체) 생산시설을 둘러봤다. 신 회장의 ADC 생산시설 방문은 시설 가동 이후 처음이다. 일정에는 박제임스 롯데바이오로직스 대표이사, 신유열 롯데바이오로직스 글로벌전략실장이 동석했다.

신 회장은 “ADC 생산시설 증설에 맞춰 ADC와 위탁개발생산(CDMO) 추가 수주, 글로벌 경쟁력 강화에 힘써 달라”고 당부했다.

최근 미국 정부는 수입산 의약품에 대해 관세 100% 부과를 예고했다. 다만 착공과 공사가 진행 중인 상태를 포함해 미국 내 생산 시설을 갖추거나 건설 중인 기업은 관세 대상에서 제외된다.

롯데바이오로직스의 경우 미국 시러큐스에 공장을 갖고 있어 관세 영향을 받지 않아, 미국 시장 내에서의 수주에 적극적으로 나서고 있다.

롯데바이오로직스는 지난 2023년 브리스톨 마이어스 스큅(BMS)에서 시러큐스 의약품 생산공장을 인수하며 바이오산업에 진출했다. 이후 약 1억달러를 투자해 차세대 바이오 의약품으로 불리는 ADC 생산 시설을 구축했다. 지난 4월 아시아 소재 바이오 기업과 ADC 수주 체결 이후 본격 가동에 들어갔다.

롯데바이오로직스의 ADC 생산시설은 임상 개발 단계부터 상업 생산에 이르는 다양한 위탁개발생산(CDMO) 서비스를 할 수 있다. 최대 1000리터 접합 반응기를 포함해 통합 생산·정제 라인을 갖췄으며, 자체적인 품질 관리(QC) 시험을 포함해 특성 분석 서비스를 제공한다.

롯데바이오로직스는 국제 바이오 콘퍼런스에 잇달아 참가하며 글로벌 파트너십을 확대하고 있다. 올해 ‘JP모건 헬스케어 콘퍼런스’, ‘월드ADC 아시아’, ‘바이오 USA’, ‘바이오 재팬’ 등에 참가했고, 이달과 다음 달에는 각각 독일과 미국에서 열리는 ‘CPhi 월드와이드’와 ‘월드 ADC’에 참여한다.