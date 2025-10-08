[헤럴드경제=채상우 기자] 오스트리아의 한 병원의 실수로 출생 직후 부모가 뒤바뀌었던 두 여성이 35년 만에 처음으로 생부를 만났다.

8일(현지시간) 영국 BBC 방송 등 보도에 따르면 뒤바뀐 주인공은 도리스 그륀발트와 예시카 바움가르트너로, 두 사람은 1990년 10월 말 오스트리아 남동부 그라츠의 LKH 대학병원에서 미숙아로 태어났다. 그러나 병원 측의 실수로 서로의 부모에게 맞바뀐 채 자라게 됐다.

도리스는 2012년 헌혈 과정에서 부모 요제프·에벨린 그륀발트의 혈액형과 자신의 혈액형이 일치하지 않는다는 사실을 통해 처음으로 친부모가 아님을 알게 됐다. 이후 2016년 오스트리아 공영방송 ORF가 그륀발트 가족의 사연을 방송했으나 어떤 가정과 아기가 바뀌었는지 오랫동안 확인되지 않았다.

예시카 바움가르트너는 헤르베르트·모니카 데를러 부부의 딸로, 같은 지역에서 성장했다. 그는 최근 임신으로 받은 혈액 검사에서 부모와 혈액형이 다르다는 사실을 알게 됐고 의사로부터 과거 LKH 병원에서 아기가 바뀐 사례가 있음을 듣고 의심을 갖게 됐다.

이후 예시카와 도리스는 페이스북을 통해 직접 연락해 만났고, DNA 검사 결과 두 사람이 태어난 직후 병원에서 서로 바뀌었다는 사실이 확인됐다. 예시카는 ORF 인터뷰에서 “우리는 바로 친해졌고 느낌이 아주 좋았다”고 말했다.

최근에는 두 가족이 함께 만나는 모습이 방송을 통해 공개돼 시청자들의 관심을 모았다. 예시카를 키운 어머니 모니카는 “처음 이 사실을 들었을 때 감정적으로 혼란스러웠지만, 예시카는 언제까지나 우리 딸”이라며 “도리스를 만났을 땐 정말 사랑스러운 아이라고 느꼈다”고 전했다.

도리스를 키운 어머니 에벨린은 “이제 우리 가족이 더 커졌고 모든 것이 명확해졌다”고 했고, 아버지 요제프도 “마침내 안심이 된다”고 말했다.

LKH 병원 측은 “이런 실수가 벌어진 점을 깊이 유감스럽게 생각하며, 두 가족에게 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

그륀발트 부부는 2016년 변호사로부터 도리스의 상속권을 보장하기 위해 입양 절차를 권유받았고, 병원으로부터 금전적 보상도 받은 것으로 알려졌다. 데를러 부부 역시 예시카 입양과 보상 절차를 추진하고 있다.

예시카는 “상황이 분명해진 건 다행이지만 여전히 혼란스러운 감정이 남아 있다”며 “아름다운 면도 있지만 많은 부분은 고통스럽다”고 기쁠 수 만은 없는 상황에 대해 털어놨다.