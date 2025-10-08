[헤럴드경제=고승희 기자] 보컬 그룹 브라운아이드소울 전 멤버 성훈과 소속사 측이 팀 탈퇴를 두고 서로의 입장이 엇갈리고 있다. 성훈은 탈퇴를 강요당했다는 입장이나, 소속사 측은 협의를 통한 결정이었다는 것이다.

성훈은 앞서 지난 7일 자신의 인스타그램에 “(팀 탈퇴는) 제 선택이 아니었다”며 “어떻게든 전 끝까지 지키고 싶었다는 것을 알아주셨으면 한다”고 썼다.

그는 2022년 브라운아이드소울의 앨범 발매가 늦어지는 상황에서 소속사와 갈등을 빚었다고 했다. 그러면서 그는 “사장님이 더 이상 유튜브를 못 하게 했다. 더 하고 싶으면 나얼 형에게 무릎을 꿇고 빌라고까지 했다. 그래도 형들이 절 용서해 줄지 모르겠다는 말이 아직도 절 아프게 한다”고 주장했다.

탈퇴 역시 강요당한 것이라는 입장이다. 특히 성훈은 “(소속사) 사장님이 집에 찾아와 탈퇴 계약서를 내밀며 무작정 도장을 찍으라 했다”며 “고심 끝에 ‘서로 깨끗하게 언론플레이’ 하지 않는 조건으로 합의했다”고 말했다.

소속사인 롱플레이 뮤직의 입장은 전혀 다르다. 소속사 측은 “성훈 씨는 코로나 시기와 멤버의 건강 문제로 활동 공백이 길어지면서 심리적 어려움과 불안정한 상태를 겪으며 전문적인 상담과 치료를 병행해왔다”며 “이 과정에서 다른 멤버들과 그 가족들에게 인신공격성 메시지를 보내는 등 부적절한 언행이 지속돼 회사는 이를 우려하며 치료와 휴식을 여러 차례 권유했다”고 밝혔다.

이어 “그럼에도 불구하고 회사는 성훈 씨의 음악 활동 의지를 존중하고 회복을 돕고자, 솔로 앨범 제작과 유튜브 콘텐츠 촬영 등 개인 활동을 적극적으로 지원하며 최선을 다해 왔다”며 “그러나 한 해가 지났음에도 상황이 변하지 않아 더 이상 지속되기 어렵다고 판단, 성훈 씨와의 협의 끝에 전속 계약을 해지하고 팀을 떠나기로 최종 결정했다”고 했다.

그러면서 “당사는 원래 이번 사안에 대해 언론 대응이나 추가 입장을 내지 않기로 결정했으나, 사실과 다른 내용이 확산되며 불필요한 오해가 커지고 있어 부득이하게 공식 입장을 밝히게 됐다”며 “.오랜 시간 함께한 동료로서 성훈 씨의 안정을 진심으로 바라지만, 허위 사실 유포로 회사와 아티스트들의 명예가 훼손될 경우 법적 대응을 포함한 강경한 조치를 취할 예정”이라고 했다.

브라운아이드소울 측은 앞서 지난 2023년 3월 “브라운아이드소울 멤버 성훈이 3월 8일부로 팀을 떠나게 됐다”며 “전속계약을 해지하기로 상호 원만하게 합의했다”고 공식 입장을 발표했다. 최근엔 정엽, 나얼, 영준 3인조로 재편하고 정규 5집을 발매했다. 앨범 소개에 적힌 글도 의미심장하다. “트라이시클. 세발자전거다. 4인 라인업으로 20여 년을 달려온 이들은 나얼, 정엽, 영준의 3인 라인업으로 새롭게 출발했다. 물론 세발자전거에 이 의미를 담았겠지만, 세발자전거에 담긴 더 중요한 의미는 ‘즐거움’이다. 세발자전거로 자전거를 배우던 어린 시절처럼 순수한 마음으로 즐기면서 음악을 하겠다는 의미를 담았다“는 설명이 적혔다.