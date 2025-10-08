소매유통업의 경기 전망을 나타내는 지수가 지난 3분기에 4년 만에 기준치를 잠시 웃돌았으나, 4분기에는 이러한 상승 흐름을 이어가지 못하고 하락했다.

대한상공회의소는 500개 소매유통업체를 대상으로 소매유통업 경기 전망지수(RBSI)를 조사한 결과, 지난 3분기 102였던 지수가 4분기에 87로 하락했다고 8일 밝혔다. RBSI는 유통 기업의 체감 경기를 나타내는 지수로, 100 이상이면 다음 분기 경기를 긍정적으로 보는 기업이 더 많다는 의미이며, 100 미만은 그 반대다.

대한상의는 이번 하락에 대해 “경기 둔화와 내수 부진 지속, 업태 간 경쟁 심화 등 복합적 요인으로 인해 4분기 전망치가 상승 흐름을 이어가지 못했다”고 분석했다.

업태별 희비 교차: 백화점만 긍정적 전망

업태별로 볼 때, 백화점(103)만이 유일하게 기준치 100을 웃돌며 긍정적인 전망을 유지했다. 백화점은 연말 특수와 함께 최근 주식시장 반등에 따른 자산 효과 등으로 고급 상품군 소비를 자극하며 호조를 이어갈 것으로 예상됐다.

반면, 나머지 모든 업태는 기준치를 하회하며 부정적 전망이 우세했다.

온라인쇼핑(87)은 불과 한 분기 전(105) 대비 급락했다. 연말 특수가 있음에도 불구하고 업계 경쟁 심화와 중국계 플랫폼의 저가 공세 등으로 인해 부정적인 전망이 우세했다. 편의점(83)은 전 분기(108) 대비 가장 큰 폭으로 하락했다. 겨울철 유동 인구 감소, 과잉 경쟁, 인건비 부담 등이 원인으로 지목됐다.

슈퍼마켓(83)은 온라인 장보기 확산으로 인한 가격 경쟁 심화로 어려움을 겪을 것으로 전망됐다. 대형마트(81)는 온라인 및 슈퍼마켓과의 치열한 가격 경쟁에 더해 소비쿠폰 사용처에서 제외된 점이 부담 요인으로 작용하며 부진한 흐름이 지속될 것으로 예상됐다.

박경도 한국유통학회장은 “근본적인 소비 심리 개선을 위해서는 중소 유통의 디지털 전환 지원과 글로벌 표준에 맞는 규제 혁신, 인공지능(AI) 인프라 구축 등을 통한 성장 잠재력과 소비 여력 확충이 중요하다”고 제언했다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “4분기 경기 전망지수가 부정적으로 전망됨에 따라 이를 반전하기 위한 정책적 노력이 중요하다”면서, “오는 10월 29일부터 11월 9일까지 열리는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’이 내수 진작과 소비 심리 회복에 마중물 역할을 할 것으로 기대한다”고 말했다.