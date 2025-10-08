“이진숙 무리한 체포, ‘김현지 물타기’ 의심 많아”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정희용 국민의힘 의원은 8일 이재명 대통령 부부의 ‘냉장고를 부탁해’ 출연을 두고 “국민께 제대로 된 사과나 해명도 없었다”고 비판했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 “이번 추석 연휴 기간 전해 들은 국민 여러분의 목소리는 깊은 불안과 실망, 그리고 답답함으로 가득했다”며 이같이 적었다.

정 의원은 “서민 경제의 어려움은 피부로 체감할 만큼 심각했고 국민 정서를 외면한 대통령 부부의 행보에 대한 우려도 적지 않았다”고 했다.

이어 “국가정보자원관리원 화재로 정부 시스템이 마비돼 전 국민이 불편을 겪고 있는데도 대통령 부부는 예능 프로그램 녹화를 했다”며 “더욱이 하루 연기 후 예정대로 방영된 부분에 적잖은 비판이 있었다”고 지적했다.

정 의원은 “더군다나 대통령의 행보에 충분히 문제 제기할 수 있음에도 여당인 더불어민주당이 제1야당의 장동혁 대표를 고발했다”며 “듣기 싫은 말에 귀를 막고 ‘일당독재 공포정치’를 하자는 것은 아닌지 우려된다고 했다”고 전했다.

아울러 정 의원은 “이진숙 전 방송통신위원장에 대한 경찰의 무리한 체포에 대해서도 정치 보복, ‘김현지 논란’을 덮기 위한 물타기가 아닌지 의심하는 분들이 많았다”며 “정치권과 정부 모두 무거운 책임감을 갖고 국민 고통을 덜어내기 위한 실질적이고 진정성 있는 노력을 보여줘야 할 때”라고 강조했다.