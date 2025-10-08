농협 프리미엄WM ‘로얄챔버’ 인터뷰 금투세 폐지에 배당소득 분리과세까지 자산가들, 국내 주식·ETF 상담 문의↑ 연말 환율 1350~1420원 박스권 전망 전체 자산의 10% 비중으로 金 투자 단기 조정기 분할매수로 시장 대응해야

당신은 어떻게 부자가 됐나요? 무엇을 보고 듣고, 누구를 만나고, 어디를 향하나요? 부자들의 선택, 생각, 삶의 방식까지 - 부자들의 머릿속이 궁금해, 리치홀릭.

[헤럴드경제=유혜림 기자] “요새 부자들은 바쁩니다. 잇따른 가계 부동산 대출 규제를 기회로 삼아 재건축·재개발 물건을 찾아다닙니다. 여기에 금투세가 폐지되면서 부동산과 금융자산으로 자산을 적절히 배분하려는 수요도 커져 자산관리 상담이 늘었습니다.”

6·27, 9·7 부동산 대출 규제 이후 시장은 양극화되고 있다. 일반 차주들은 대출 문턱이 높아져 자금 조달이 어려워졌지만 현금 유동성이 풍부한 자산가들에게는 오히려 기회의 창이 열린 모습이다. 이른바 ‘현금 프리미엄’을 무기로 레버리지가 막힌 시장에서 우량 자산 선점에 나선 것이다.

이 같은 현상은 농협은행이 12년 만에 선보인 프리미엄 자산관리 센터 ‘NH로얄챔버’를 통해 확인할 수 있었다. 로얄챔버를 이끄는 이영우 농협은행 투자상품자산관리부문 부행장을 만나 요즘 자산가들의 관심사를 들어봤다.

상급지 급매 사들이는 자산가들

이영우 부행장은 “특히 상급지 재개발·재건축 급매물은 대출 의존도가 낮아 자금력이 있는 이들만 접근할 수 있는 투자처”라며 “최근 상담 현장에선 단순한 자산 확대를 넘어 자녀 증여의 수단으로 활용하려는 수요가 커지고 있다”고 말했다.

올 들어 집값이 폭등하면서 자산가들의 연말 종합부동산세 고민도 조기에 불거졌다. 올해 공동주택 공시가격은 전국 평균 3.65% 올랐고, 서울은 7.86%나 뛰었다. 이에 종부세 부담도 늘어날 전망이다. 특히 다주택 보유 세대의 경우 공동명의를 택하면 보유자별로 9억원의 공제가 적용돼 세 부담을 크게 낮출 수 있다는 설명이다.

이와 관련, 이영우 부행장은 “단독명의로 부동산을 보유하고 있다면 배우자나 성인 자녀에게 일부를 증여해 종부세를 줄이는 방법도 조언해주고 있다”면서 “예컨대 1명이 18억원 상당의 주택을 보유하면 종부세 납부 대상이 되지만, 2명이 각각 9억원씩 나누어 보유하면 종부세가 발생하지 않지 않기 때문”이라고 말했다.

세금에 민감한 부자들, 금투세 사라지니 주식상담 ‘쑥’

부자들이 가장 민감해하는 건 단연 세금이다. 실제 올해 초 금융투자소득세가 전격 폐지되면서 자산가들 사이 국내 주식 투자의 매력이 크게 높아졌다는 설명이다. 이 부행장은 “올 들어 코스피 지수가 30% 가량 뛰는 강세를 보이면서 주식·펀드·ETF를 통한 비과세 효과와 수익 추구가 동시에 가능해진 점이 투자 수요를 자극했다”고 말했다.

올해 세제개편안에서 자산가들이 가장 주목하는 대목을 묻자 “배당소득 분리과세 도입”이라고 답했다. 앞서 정부는 내년부터 이익의 40% 이상을 배당하는 등의 고(高)배당 상장사 투자자들의 배당소득에 대해 낮은 세율을 적용하겠다고 예고했다. 기존에는 6~45%의 소득세 기본세율을 적용했지만, 앞으로는 14~35% 구간의 낮은 세율을 3단계로 적용해 세 부담을 완화하기로 했다.

이 부행장은 “특히 3억원 이하 배당소득은 20% 세율로 과세돼 세 부담이 크게 낮아질 수 있다”면서 “기업들은 배당을 통한 주주환원에 더 적극적으로 나설 전망으로 시장에서도 고배당 상장사 주식에 대한 투자 수요가 한층 활발해질 것”이라고 주목했다. 이어 “일정한 현금흐름을 확보하는 배당주 투자전략과 성장산업 분야에는 포트폴리오 변동성을 낮추는 저가 분할매수 전략이 주효하다”고 했다.

시장이 활기를 띄면 공격적으로 나서는 경우가 많지만 자산가들은 오히려 더 신중하게 투자 자문을 구한다고 한다. 이 부행장은 “트럼프 정부 정책 변수 등으로 시장 혼돈기에 있기 때문”면서 “시장이 좋으면서도 변동성도 커지니 고액자산가들은 리스크 관리 수요가 더 커지고 있다”고 했다.

실제 최근 인공지능(AI) 관련주를 둘러싼 고점 논란이 이어지고 있다. 자산가들에게 어떤 조언을 하는지 묻자 이 부행장은 “버블이란 지속 불가능한 주가 상승이나 외부 충격에 취약한 상황에서 발생하는데 지금이 그 시점이라고 보기는 어렵다”고 평가했다. 또 “투자자들이 기대하는 성장성이 과거보다 높아진 점도 영향을 미쳤다”고 설명했다.

그러면서 “물론 주식시장의 밸류에이션이 이미 높은 수준에 이른 것도 사실”이라면서 “다만 AI 산업 성장에 따라 데이터센터와 전력망 등 대규모 투자가 필요한 상황이고 반도체 수요도 급증하고 있다. 이럴 때 일수록 AI 성장산업뿐만 아니라 배당주·우량주, 고수익채권과 멀티인컴 상품 등 고른 자산배분이 중요하다”고 말했다.

부자들의 최애, ‘금+달러’ 전략은

로얄챔버 전문가들은 연말 원·달러 환율 전망에 대해 “뚜렷한 방향성보다는 1350~1420원 박스권 등락을 보일 가능성이 크다”고 진단했다. 트럼프 전 정부 시절을 연상시키는 고관세 정책에 미 연준의 금리 인하 지연, 중국 경기 둔화 같은 대외 변수가 맞물리는 상황이다. 여기에 미국과의 관세 협상 과정에서 논의된 약 3500억달러 규모의 대미투자 약속이 기업들의 부담을 키우면서 달러 수요를 자극하고 있다.

다만, 최근 여러 요인들이 맞물리며 환율이 꿈틀대고 있지만 과거처럼 급등세로 이어지기는 쉽지 않다는 분석이다. 이에 이 부행장은 연말 환테크 전략에 대해 “환차익을 노린 단기 매매보다는 ‘헤지 차원의 달러 보유’가 바람직하다”면서 “달러예금·달러 MMF·달러표시채권 등을 활용해 분할 매수로 평균 단가를 관리하는 전략이 유리할 것”이라고 했다.

이어 “특히 연말에는 해외 배당 송금 등 계절적 요인으로 환율 변동성이 확대될 수 있어 단기 시세차익보다 중장기 자산배분 차원에서 달러 보유 비중을 관리하는 접근이 유리하다”면서 “달러 강세에만 베팅하기보다 신흥국 자산이나 원자재 등 글로벌 자산으로의 분산투자도 고려해보는 방안을 추천한다”고 했다.

최근 금 가격이 연일 역대 최고가를 갈아치우면서 매도 타이밍을 묻는 문의도 많다. 전문가들은 금을 단기 차익을 노리는 수단보다는 포트폴리오 안정화 자산으로 바라볼 필요가 있다고 강조했다. 금은 달러와 함께 대표적인 안전자산으로, 국제 정세나 경제 환경이 불안정할수록 가격이 오르는 성격을 지니고 있기 때문이다.

이 부행장은 “금 투자 지표로는 실질금리와 물가가 핵심”이라며 “금은 실질금리와 반대로 움직이고 물가 상승기에는 가치가 오르는 특성이 있는데 현재는 두 요인이 모두 금값을 지지하는 중”이라고 했다. 그러면서 “전체 자산의 약 10% 수준을 목표로 비중을 설정하고 단기 조정 국면이 왔을 때 분할 매수해 장기 보유하는 게 바람직하다”고 말했다.

“식사 한 끼도 정성껏…세심함으로 무장”

초고액 자산가 고객은 상품 수익률은 물론 서비스 품질·신뢰관계·공간 경험 등 정성적 가치에 민감하다. 이에 로얄챔버는 고객 전용 주차장· 엘리베이터, 다이닝 레스토랑 등 VIP만이 누릴 수 있는 서비스에 심혈을 기울였다. 전문 인력의 구성부터 라운지 조명, 프리미엄 가구 하나까지 강태영 은행장의 손길을 거치지 않은 것들이 없다.

‘농협다운 프리미엄’을 구현하기 위해 마련한 VIP 고객 전용 다이닝 호평도 많다. 유기농 국산 농산물과 무조미료 원칙으로 차려낸 식단은 윤기 있는 흰쌀밥과 어우러져 고객에게 정성스러운 한 끼를 선사한다. 또 세미나룸에선 매월 자산관리와 관련된 다양한 주제의 세미나와 원데이 클래스가 열릴 예정이다.

로얄챔버의 강점 중 하나는 금융과 부동산을 아우르는 자문 서비스를 한자리에서 제공한다는 점이다. 이 부행장은 “가장 큰 강점은 NH All100자문센터과 함께 국세청 출신 세무사, 부동산·법률 전문가, 신탁 전담 등 전문 인력의 깊이 있는 역량”이라며 “평균 15년 이상 경력을 보유한 전문가들이 6개월간의 집중 교육과정을 수료한 뒤 배치돼 맞춤형 컨설팅을 제공 중”이라고 강조했다.

또 최근 고령자 고액자산가들 사이에서 관심이 높아진 유언대용신탁 서비스를 핵심 전략으로 삼았다. 유언대용신탁이란 본인의 생전에 재산의 처분 방식(누구에게, 어떻게 줄지 등)을 미리 지정해두고, 사후에 복잡한 법적 절차 없이 실행되도록 설계된 신탁 상품이다.

이 부행장은 “병원비, 생활비 등 중도 인출도 가능해 유연한 자산 운용이 가능하며 법무법인과의 업무협약를 통해 소송 대리 등도 연계할 수 있다. 고객과의 두터운 신뢰를 쌓아가며 시장을 확대할 것”이라고 말했다.