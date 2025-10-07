[헤럴드경제=김성훈 기자] 조국 조국혁신당 비상대책위원장이 7일 미국의 부당한 관세 압박을 거부하는 ‘국회 결의안’을 내자고 제안했다.

조 위원장은 이날 자신의 페이스북에 “지금은 ‘관세 팬데믹’ 상황이다. 코로나 위기 때처럼 국가적 총력 대응 체계를 가동해야 하는 비상시기”라며 “이재명 대통령과 정부는 인수위원회 없이 출범한 첫날부터 지금까지 미국의 압박을 견디며 협상을 진행하고 있지만 국회가 대통령과 정부를 제대로 뒷받침하지 못하고 있다”라고 했다.

그는 “우리나라 경제 성장을 이끌었던 주요 산업도시들이 미국의 관세 폭탄으로 쇠퇴를 넘어 소멸을 걱정하는 지경”이라며 “특히 포항은 윤석열 정부에서 철강 공장들이 문을 닫기 시작하다가, 관세 폭탄이 현실화되면서 지역경제가 패닉에 빠진 상태”라고 했다.

그는 “국회가 나서야 한다. 이재명 대통령 뒤에 국민 전체가 함께하고 있다는 것을 보여주어야 한다. 협상 중인 이재명 정부가 할 수 없는 말을 해야 한다”라고 했다.

조 위원장은 “최근 한 여론조사 기관의 조사를 보면, 국민 10명 중 8명은 미국의 3500억 달러 선불 요구가 부당하다고 답변했다”라며 “국민의 뜻에 국회가 응답해야 한다. 당장 여야 대표들이 모여서 초당적 대처를 시작해야 한다”라고 강조했다.

조 위원장은 “먼저 명절 연휴가 끝난 직후에 미국의 일방적 요구를 거부하는 국회 결의안을 통과시킵시다”라며 “여야 대표들이 공동으로 외신 기자회견을 열어 미국의 불평등한 요구에 응할 수 없음을 강조합시다. 산업 위기 지역 지원과 수출 다변화 전략 마련도 전속력을 냅시다”라고 제안했다.

이어 “국민의힘에 경고한다. 지금은 극우라는 당파적 이익이 아니라 대한민국의 국익을 선택해야 할 때다”라며 “국민의힘은 국익을 위해 협상 중인 이재명 대통령을 흔들기 위해 온갖 흠집 내기와 극우 선동을 일삼고 있다. 대한민국의 국익이 아니라 미국 MAGA 세력의 관점에서 움직이고 있지 않은지 의심스럽다. 관세전쟁의 한복판에서 정부의 발목을 잡는 것은 매국 행위로 비판받을 것이다. 국익을 지키는 데 함께 하기를 촉구한다”라고 밝혔다.