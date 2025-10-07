[헤럴드경제=김보영 기자] 나경원 국민의힘 의원이 자신을 둘러싼 ‘경기도지사 출마설’과 관련해 “도민에 대한 예의가 아니다”라며 선을 그었다.

나 의원은 7일 자신의 페이스북에 “경기도지사 운운함은 정중히 사양한다”며 “서울에서 5선을 한 사람이 갑자기 경기도지사 출마를 한다는 것은 경기도민에 대한 예의가 아니다”라고 밝혔다.

그는 “일부에서 ‘추나(추미애·나경원) 대전’ 운운하며 저를 출마 후보군에 넣는 것은 국회 법제사법위원회를 희화화하는 일”이라고 비판했다. 나 의원은 “국회 법사위는 검찰 해체, 사법 파괴등 대한민국 헌정질서 파괴와 방어의 최전선이 돼 있을 뿐 아니라 추미애 법사위원장의 국회법과 헌법을 위반한 독단적 운영으로 의회민주주의 파괴의 본거지가 돼 있다”고 강조했다.

또 “지금 대한민국의 헌정질서를 지키는 것이 대한민국의 지속가능한 번영과 우리 아이들의 미래에 절대절명의 과제”라며 “비록 국회법을 위반한 헌정사상 초유의 무기명투표소 설치에 의한 반대표결로 간사 호선절차는 이루어지지 않았지만 사실상 야당간사로서의 그 직분을 다 하겠다”고 했다.

그는 “대한민국 미래를 건 중요한 전장이 있을 국감 및 정기국회 와중에 이런 가십거리로 이름이 오르내리는 것조차 정치인으로서는 개인적 불쾌감에 앞서 국민에 대한 도리가 아니므로 다시 한번 정중히 요청드린다”고 덧붙였다.

한편 내년 6월 치러질 지방선거를 앞두고 정치권 일각에서는 경기도지사 후보군으로 나 의원과 추미애 더불어민주당 의원의 이름이 함께 거론된 바 있다.