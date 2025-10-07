오픈AI와 수백억달러 공급 계약 체결, 필리지수 3% 급등 AI 수요 재확인에 TSMC·Arm 등 동반 강세 시장은 금리 인하 기대, 정부 셧다운 우려는 ‘무시’

[헤럴드경제=정주원 기자] 뉴욕증시의 3대 주가지수는 기술주의 매력이 주목받은 가운데 혼조세로 마감했다.

미국 반도체업체 AMD가 오픈AI와 대규모 공급 계약을 체결하며 반도체 및 인공지능(AI) 관련주 전반이 강세를 보였다. 이 영향으로 필라델피아 반도체지수(필리지수)는 3% 넘게 급등했다.

현지시각 6일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 63.31포인트(0.14%) 내린 46694.97에 거래를 마쳤다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 24.49포인트(0.36%) 상승한 6740.28, 나스닥종합지수는 161.16포인트(0.71%) 오른 22941.67로 거래를 마감했다.

이날 시장의 중심에는 AMD가 있었다. AMD는 오픈AI에 연 수백억달러 규모의 AI칩을 공급하는 다년 계약을 체결했다고 발표했다. 내년 하반기부터 수년에 걸쳐 그래픽처리장치(GPU) 수십만개를 공급하게 되며 회사는 이번 계약으로 연간 수백억달러의 매출이 발생하고, 오픈AI 및 기타 고객사를 포함하면 향후 4년간 1000억달러 이상의 신규 매출이 창출될 것으로 전망했다.

이 소식에 AMD의 주가는 23.71% 폭등했다. 장 중 한때 상승률은 37.67%에 달했다. 시장에서는 “오픈AI와의 협력이 AMD의 AI 시장 내 체급을 한 단계 끌어올렸다”는 평가가 나왔다. AMD의 급등에 힘입어 필라델피아 반도체지수도 2.89% 상승했다. 장중에는 4.5% 이상 오르기도 했다.

반면 GPU 경쟁사인 엔비디아는 1.12% 하락했으나, TSMC·램리서치·어플라이드머티리얼즈·Arm 등 대부분의 반도체 관련주는 3% 안팎 상승했다. AI 수요가 다시 확인되며 관련 산업 전반으로 ‘낙수 효과’ 기대감이 확산한 것이다.

기술주 강세는 나스닥의 사상 최고치 경신으로 이어졌다. 시가총액 1조달러 이상인 ‘빅테크’ 중에서는 애플·브로드컴·엔비디아를 제외하고 대부분 상승했다.

알파벳은 AI 성장 기대감에 2% 넘게 올랐고, 테슬라는 신제품으로 추정되는 짧은 영상 공개 이후 주가가 5% 이상 급등했다. 시장에서는 해당 차량이 차세대 스포츠카 ‘로드스터’ 혹은 저가형 대중 모델일 가능성이 제기됐다.

브라이언 멀버리 자크투자운용 수석 포트폴리오 매니저는 “기업과 은행에 친화적인 규제 환경이 조성됐고, 내년에는 금리가 더 낮아질 것으로 예상되기 때문에 시장의 낙관적 심리가 강하다”고 진단했다.

업종별로는 의료·금융·필수소비재·부동산을 제외한 전 부문이 상승했다. 임의소비재 업종은 1% 이상 올랐다. 반면 모바일 마케팅 기업 앱러빈은 미 증권거래위원회(SEC)가 소셜미디어 자료수집 관행에 대한 조사를 시작했다는 소식으로 14% 급락했다.

미국 중형은행 피프스서드뱅코프가 코메리카 인수를 발표하며 자산 기준 9위 은행으로 도약했지만 주가는 1.4% 하락했다. 한편 미 연방정부의 일시적 셧다운(업무정지)은 엿새째 이어졌지만 시장의 경계심은 크지 않았다.

로버트 에드워즈 에드워즈자산운용 최고투자책임자(CIO)는 “현재 시장은 정부 폐쇄보다는 기업 실적 개선과 추가 금리 인하 가능성에 더 집중하고 있다”고 말했다.

시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리 선물시장에서 12월까지 기준금리가 0.5%포인트 인하될 확률은 83.4%로 나타났다. 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 1.68% 내린 16.37을 기록했다.