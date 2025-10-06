[헤럴드경제=김성우 기자] 에어부산은 추석을 맞아 6일 부산-김포 노선 탑승객을 대상으로 전통 간식인 약과를 제공하는 서비스를 실시한다고 밝혔다.

에어부산 관계자는 “한가위의 풍성함과 따뜻한 정을 더하기 위한 이벤트”라고 설명했다.

에어부산 승무원들이 추석을 맞아 6일 부산-김포 노선 탑승객을 대상으로 전통 간식인 약과를 제공하는 나눔 서비스를 실시하는 현장 사진.