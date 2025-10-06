손흥민, 고대했던 ‘5경기 연속골’ 불발 ‘결승골’ 부앙가, 메시와 득점 공동선두

[헤럴드경제=조범자 기자] 손흥민(LAFC)이 고대했던 ‘한가위 축포’는 터뜨리지 못했지만 풀타임 활약하며 팀의 5연승에 기여했다.

손흥민은 추석 당일인 6일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 애틀랜타 유나이티드와 미국 메이저리그사커(MLS) 정규리그 홈 경기에 최전방 공격수로 풀타임을 소화했다.

지난 8월 LAFC에 입단한 손흥민은 리그 8경기에서 8골을 몰아치고 최근 4경기 연속골로 매서운 화력을 선보였다. 추석 당일 리그 첫 5경기 연속골로 고국팬에 한가위 선물을 안기려고 했지만 아쉽게 뜻을 이루지 못했다.

하지만 LAFC는 손흥민의 풀타임 활약과 후반 41분 드니 부앙가의 선제 결승골에 힘입어 애틀랜타를 1-0으로 꺾었다. LAFC는 5연승을 달리며 승점 56을 기록, 3위 미네소타(승점 58)를 바짝 추격했다.

손흥민과 부앙가의 ‘흥부 듀오’가 부지런히 애틀랜타 골문을 두드렸지만 쉽게 열리지 않았다.

부앙가가 전반 13분 중원에서 오른발로 때린 프리킥이 골대 왼쪽으로 빗나갔고, 4분 뒤엔 부앙가의 백힐 패스를 손흥민이 오른발 슛으로 연결했지만 상대 수비수 맞고 굴절됐다.

후반에도 득점으로 연결될 뻔한 아쉬운 장면들이 이어지다 후반 41분 마침내 부앙가가 승부의 균형을 깼다. 델가도가 중원에서 올린 크로스를 애틀랜타 수비가 끊어냈으나 골 지역 오른쪽에서 부앙가가 오른발로 마무리해 선제 결승골을 뽑았다.

부앙가는 시즌 24호골을 터뜨려 리오넬 메시(인터 마이애미)와 득점 공동 선두에 올랐다.

경기 후 축구 통계 전문 풋몹 평점에선 부앙가가 8.1점으로 양 팀 최고점을 받은 가운데 손흥민은 5번째로 높은 7.5점을 기록했다. 손흥민은 한차례 슈팅과 패스 성공률 86%, 기회 창출 4회, 리커버리 5회 등 준수한 활약을 펼쳤다.