[헤럴드경제=김보영 기자] 카이스트(KAIST) 연구진이 개발한 기술로 만든 ‘그래비티 샴푸’가 일본 시장 진출과 동시에 흥행 돌풍을 일으키고 있다.

5일 유통업계에 따르면 폴리페놀팩토리는 일본 온라인 플랫폼 라쿠텐에서 공식 판매를 시작한 지난달 30일 첫날부터 ‘K-뷰티 카테고리’ 전체 상품 1위를 달성했다고 밝혔다. 폴리페놀팩토리는 이해신 KAIST 화학과 석좌교수가 설립한 스타트업이다.

이번에 라쿠텐에서 선보인 주력 제품은 ‘그래비티 g0.0 헤어 볼디파이 샴푸’다. 특허 성분 ‘LiftMax 308™’을 고함량으로 함유해 모발 표면에 보호막을 형성하고, 외부 자극으로 인한 손상을 줄여주는 것이 특징이다.

그래비티 샴푸는 지난해 4월 국내 론칭 이후 현재까지 누적 판매량 152만 병을 돌파했다. 입점하는 채널마다 품절 사태를 빚을 만큼의 화제성과 제품 경쟁력을 일본 시장에서도 다시 한번 입증한 셈이다.

탈모 개선 효과가 있다는 연구 성과를 인정받은 이 브랜드는 쿠팡·무신사·롯데홈쇼핑, 올리브영·이마트·이스타항공 등 온·오프라인 판매 채널을 통해 출시 15개월 만에 235억원의 매출고를 올렸다.

올해 3월 올리브영 입점 당일에는 30여분 만에 전 제품이 완판돼 올리브영 전체 상품 카테고리 1위에 올랐다. 2024년 말부터 진행해온 롯데홈쇼핑에서는 회차당 평균 주문액 10억원을 달성해 현재까지 누적 판매량 15만병이 판매됐다.

임상실험 결과 이 샴푸는 한 번 사용만으로 모발 굵기 19%, 모발 볼륨 87%가 개선되는 임상 결과를 확보했으며, 2주 사용 시 모발 빠짐이 약 70% 감소했다. 전 성분 EWG 그린 등급과 비건 포뮬러, 독일 더마테스트엑설런트 등급까지 획득해 민감성 두피에도 안심하고 사용할 수 있다.

그래비티 샴푸는 라쿠텐에 이어 일본 오프라인 시장에서도 판매를 확대한다. 오는 15일부터 도쿄의 뷰티 편집매장 리메이크 전국 10여개 매장에서 판매를 시작한다.

이번 일본 라쿠텐 론칭과 리메이크 매장 진출을 시작으로, 내년 CES 2026 참가를 비롯해 미국과 프랑스 등 유럽 시장까지 적극 공략하며 K-뷰티 대표 헤어케어 브랜드로서 입지를 더욱 공고히 할 계획이다.

폴리페놀팩토리 이해신 대표는 “일본은 습도가 높고 모발이 가늘어 폴리페놀 기반 모발 관리의 효과가 더욱 극대화될 수 있는 시장”이라며 “특허 성분 LiftMax 308™을 통해 안정적인 보호층을 형성해 모발에 힘과 볼륨을 줄 수 있도록 설계했다. 앞으로도 과학 기반 솔루션으로 일본 소비자들의 실제 고민을 해결하고 글로벌 소비자 접점을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.