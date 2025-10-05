PF 부실, 공사비 인상 등에 분양 위축 3년 연속 年 25만가구에 미달할 듯

[헤럴드경제=전새날 기자] 올 한 해 전국 아파트 분양 물량이 최대 23만~24만가구에 그치면서 작년 수준에도 미달할 전망이다. 특히 집값 상승으로 불안한 서울의 분양 가뭄이 지속되며 공급 부족 우려가 커지고 있다.

5일 부동산R114 조사에 따르면 올해 1월부터 9월까지 민간 아파트 분양물량(임대 포함)은 총 14만8836가구로 집계됐다. 주택시장이 달아올랐던 2021년 연간 분양물량 37만7000가구의 40%에도 못 미친다. 분양 시장이 위축됐던 지난해 24만4000가구보다도 10만가구 가까이 적다.

건설업계가 여전히 프로젝트 파이낸싱(PF)에 어려움을 겪고 있는 데다 지방 주택시장 침체로 미분양이 적체되며 신규 분양을 중단하거나 연기한 곳이 많은 것이 원인으로 보인다.

국토교통부 집계에 따르면 지난 8월 기준 전국 아파트 미분양 물량은 6만6613가구로, 전월(6만2244가구) 대비 7.0% 늘었다. 이 가운데 악성 미분양으로 꼽히는 준공 후 미분양도 2만7584가구로 1.9% 증가했다.

서울을 제외하고는 청약 열기도 작년만 못했다. 올해 9월까지 전국에서 분양된 아파트의 청약경쟁률은 평균 7.75대 1로, 지난해 평균 경쟁률(12.37대 1)보다 낮았다. 이에 비해 서울의 청약 경쟁률은 평균 133.45대 1로 작년(104.23대 1)보다 높다.

건설업계의 한 관계자는 “서울은 정비사업 단지 위주로 여전히 청약 수요가 탄탄하지만 지방은 집값 약세에 미분양도 많아 청약 미달이 속출하는 등 분양성을 담보할 수 없다”며 “이에 따라 장기 미착공 사업장도 늘어나는 추세”라고 말했다.

건설업계는 일단 이번 추석 연휴 이후 신규 분양이 본격화할 것으로 예상한다. 부동산R114 조사 결과 이달 분양 예정 아파트는 서울 서초구 신동아 1·2차를 재건축하는 ‘아크로드서초’(1161가구)를 비롯해 총 57개 단지 5만1000가구로 집계됐다.

그러나 추석을 비롯한 연휴가 길어진 상황에서 이 물량이 모두 분양될 가능성은 작다. 11월과 12월에 분양 대기 중인 물량을 합해도 4분기 분양 물량은 9만가구를 밑돌아 올해 연간 물량도 작년 수준(24만4000가구)에 못 미칠 전망이다.

전국 아파트 분양물량은 2017년 이후 줄곧 30만~37만가구 선을 유지했으나 고금리와 PF 문제가 본격화한 2023년에 20만7000여가구로 급감했다. 올해까지 3년 연속 25만가구에 미달한 것이다.

특히 올해 9월까지 분양물량이 1만가구에 그친 서울은 4분기 대기 중인 물량을 포함해도 연간 분양물량이 2만가구 남짓에 그칠 것으로 조사됐다. 정비사업 지연과 공사비 갈등 등이 원인이다. 향후 공급 부족과 집값 불안 우려도 커지고 있다.

윤지해 부동산R114 리서치랩장은 “서울과 지방 주택시장의 양극화가 심화하면서 서울은 공급 부족 우려가, 지방은 미분양 우려가 지속되고 있다”며 “지방의 주택경기를 살리고 서울은 유일한 공급처인 정비사업을 활성화할 수 있는 현실적인 대책이 필요하다”고 말했다.