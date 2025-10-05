SNS마켓업 신고 인원 2배·수입액 3배 늘어나 차규근 의원 “과세 사각지대 없도록 점검 필요”

[헤럴드경제=이용경 기자] 인스타그램·페이스북 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 상품을 판매하는 이른바 ‘SNS마켓’ 시장이 최근 2년 사이 급성장한 것으로 나타났다.

국회 기획재정위원회 소속 조국혁신당 차규근 의원실이 5일 국세청에서 제출받은 자료에 따르면 SNS마켓업 신고인원은 2021년 695명에서 2023년 1439명으로 2배 이상 증가했다. 같은 기간 SNS마켓업 수입액도 약 543억원에서 1425억원으로 약 3배가량 늘어났다.

SNS마켓업은 주로 2030 젊은 세대를 중심으로 확산하고 있다. 2023년도 귀속분 기준으로 수입액 5000만원을 초과한 고소득 구간에서도 30대(남성 95명·여성 184명)가 가장 많았다.

성별로 보면 여성 사업자 비중이 남성보다 SNS마켓업 신고 인원과 수입 금액에서 모두 높게 나타났다.

차 의원은 “2030세대 중심으로 SNS마켓업 수입금액이 늘어나는 상황”이라며 “계속적이고 반복적인 판매·중개행위에 대해서는 사업자 등록과 수입 신고가 이뤄져야 한다”고 말했다. 그러면서 “과세 사각지대가 발생하지 않도록 국세청의 철저한 안내와 검증이 필요하다”고 덧붙였다.