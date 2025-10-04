TV진행자 거쳐 정계진출 10선 의원 극우성향 뚜렷 보수논객·‘여자 아베’ 아베 내각서 각료·당 간부로 중용 야스쿠니신사 참배에 강한 의지

[헤럴드경제=유혜림 기자] 일본 차기 총리를 뽑는 집권 자민당 총재 선거에서 다카이치 사나에(64) 전 경제안보상이 1위를 차지해 역대 최초 여성 총재가 탄생할 것으로 보인다. 큰 이변이 없다면 오는 15일 임시국회의 총리 지명 선거에서 차기 총리로 선출될 전망이다.

▶다카이치, 첫 여성 日총리 ‘눈앞’=이날 선거 결과는 여론조사를 비롯한 사전 예상을 뒤엎었다. 앞서 마이니치신문, 요미우리신문 등 일본 유력 매체들은 판세 조사를 통해 고이즈미 신지로 농림수산상이 앞설 것으로 전망했다.

하지만 4일 오후 선거 1차 투표에서 다카이치 전 경제안보상은 183표, 고이즈미 농림수산상은 164표를 각각 얻어 1위와 2위를 차지했다. 이후 다카이치 전 경제안보상은 결선 투표에서 185표를 얻어 고이즈미 신지로 농림수산상(156표)을 29표 차로 누르고 당선됐다.

그는 일본 정계 ‘유리천장’을 뚫어온 여성 정치인이자 자민당 유력 인사 중 드문 ‘비세습 정치인’이다. 일본 중의원(하원)은 여성 의원 비율이 15% 정도에 불과할 정도로 남성이 압도적으로 많은데, 다카이치 신임 총재는 1990년대 초반 처음 중의원에 입성해 총 10회 당선됐다.

그는 또 자민당 유력 인사 중 드문 ‘비세습 정치인’이다. 아베 신조, 아소 다로, 기시다 후미오 등 전직 총리와 이시바 시게루 현 총리는 모두 세습 의원이다. 이번 선거 주요 경쟁자였던 고이즈미 신지로 농림수산상, 하야시 요시마사 관방장관도 유명 정치인의 아들이다.

이들은 지역 기반·자금·지명도를 물려받았지만, 다카이치 총재는 평범한 맞벌이 가정 출신이다. 그는 1961년 3월 혼슈 서부 오사카 인근 나라현에서 출생했고 국립대인 고베대에서 경영학을 전공했다. 학창 시절에는 드럼을 연주했다.

대학 졸업 후에는 정치인 양성기관인 ‘마쓰시타 정경숙’에 들어갔다. 제1야당 입헌민주당 노다 요시히코 대표, 자민당 오노데라 이쓰노리 정무조사회장 등이 마쓰시타 정경숙 출신이다. 그는 TV 프로그램 진행자를 거쳐 1993년 중의원 선거에서 당선되며 처음 국회의원 배지를 달았다. 아베 전 총리와 ‘국회 입성’ 동기다.

1996년 자민당에 입당한 뒤에는 중의원 선거에서 한 차례 낙선한 것을 제외하고는 모두 나라현 지역구에서 당선됐다. 이번 선거 소견 발표 연설회에서는 자신을 ‘나라의 여자’라고 소개했다. 다카이치 총재는 아베 전 총리가 처음으로 집권했던 2006년 내각부 특명담당대신으로 처음 입각했다.

그는 본래 아베 전 총리와 함께 당내 파벌 세이와정책연구회 소속이었으나 이후 파벌에서 나와 ‘무파벌’ 의원으로 활동했다. 2012년 당시 야당이던 자민당 총재 선거에 아베 전 총리가 출마하자 지원에 나섰던 그는 그해 12월 아베 전 총리가 재집권하자 당 요직인 정무조사회장에 기용됐다.

이후 아베 내각에서는 두 차례 총무상을 지냈다. 이어 2021년 스가 요시히데 전 총리 후임을 뽑는 총재 선거에 출마했지만 기시다 전 총리, 고노 다로 전 디지털상에 이어 3위로 낙선했다. 그러나 아베 전 총리의 전폭적 지원을 받아 1차 투표에서 국회의원들로부터 114표를 얻으며 선전했다. 당시 선거에서 1위였던 기시다 전 총리의 의원 득표수가 146표였다.

▶우익 성향 ‘여자 아베’로 주목받아=그는 기시다 내각에서는 자민당 정무조사회장에 이어 경제안보상을 맡았다. 다카이치 총재는 초선 의원 시절이던 1995년 3월 중의원 외무위 질의를 통해 일본의 전쟁 책임을 부정하면서 일찌감치 일본 우익 세력으로부터 ‘눈도장’을 받았다.

또 아베·기시다 정권에서 각료로 재임하면서도 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니신사를 정기적으로 참배하는 극우 행보를 보였다. 이 때문에 과거 총리 시절 야스쿠니신사를 참배한 바 있는 우익 성향 아베 전 총리에 빗대어 ‘여자 아베’로 평가받기도 했다. 아베 전 총리는 그를 ‘보수파의 스타’로 칭한 바 있다.

그는 지난해 9월 자민당 총재 선거에서도 “야스쿠니신사는 매우 소중하게 생각해 온 장소로 국책(國策·국가 정책)에 따라 숨진 이들에게 계속 경의를 표하고 싶다”며 참배를 계속하겠다는 입장을 밝혔다. 이렇게 강경한 자세는 한국, 중국과 외교 갈등으로 이어질 수 있다는 당내 일부 의원들의 우려를 야기하기도 했다.

그는 작년 총재 선거 1차 투표에서 1위를 차지했지만, 결선 투표에서 반(反) 다카이치 세력 결집 등의 영향으로 이시바 총리에게 석패했다. 이시바 내각에서 그는 각료와 당 주요 보직을 맡지 않고 재야에 머무르며 강연 활동을 하고 공부 모임에 참석해 왔다.

다카이치 총재는 ‘삼수’에 나선 이번 선거에서는 자신을 ‘온건 보수’라고 주장하면서 강경 보수 색채를 희석하는 데 힘을 기울였다. 야스쿠니신사 참배와 관련해서는 “적절히 판단할 것”이라며 다소 유보하는 태도를 나타냈다.

하지만 시마네현의 ‘다케시마(竹島·일본이 주장하는 독도의 명칭)의 날’ 행사에 참여하는 정부 대표를 차관급에서 장관으로 높여야 한다고 주장하는 ‘본색’을 드러내기도 했다.

▶존경하는 인물에 ‘마거릿 대처’=그는 소셜미디어(SNS)를 잘 활용하는 보수 논객으로도 잘 알려졌다. 엑스(X·옛 트위터) 계정 팔로워 수는 약 96만 명이다. 이번 선거에서 가장 강력한 경쟁자였던 고이즈미 농림수산상의 엑스 팔로워 수는 15만 명 수준이다.

시원시원하고 명쾌한 발언으로 인기를 끌기도 하지만, 가끔 문제가 되는 글을 쓰기도 했다. 예컨대 기시다 전 총리가 2022년 방위비 증액 재원으로 증세를 검토하라고 지시하자 현직 각료임에도 엑스에 “진의를 이해할 수 없다”는 글을 올려 논란이 됐다.

존경하는 인물은 마거릿 대처 전 영국 총리, 파나소닉 창업자이자 마쓰시타 정경숙을 세운 마쓰시타 고노스케다. 애독서는 ‘대처 회고록’이다. 의원 숙소에서 많은 자료를 읽는 등 열심히 공부하는 정치인으로도 알려졌다.

가족은 남편뿐이고 아이는 없다. 주간지 ‘주간분슌’ 등에 따르면 전 자민당 중의원 의원인 남편 야마모토 다쿠와는 한 차례 이혼했다가 재결합했다.

전통적 가치관을 중시하고 부부가 다른 성(姓)을 쓰는 것을 허용하는 선택적 부부별성 제도 도입에 부정적인 편이다. 일본에서는 여성이 대부분 성을 바꾸지만, 다카이치 총재 부부의 경우 남편이 성을 변경한 것으로 전해졌다.