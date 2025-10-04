[헤럴드경제=함영훈 기자] 10년전 부터 명절연휴 여성힐링은 ‘D-턴족’이 선도했다. 본가에 가서 조상님 잘 모시고, 결실에 대한 감사를 공유하며, 대가족 잘 먹인 뒤, 쏟아지는 피로감 때문에 자기 집으로 가지 않고 호텔 테라피 힐링으로 컨디션을 되찾은뒤 귀가하는 부류를 ‘D-턴족’이라 불렀다. ‘남편살던집 혹은 내가살던집-호텔-우리집’을 도는 명절 동선이다.

요즘도 ‘D-턴족’이 적지 않지만, 명절 연휴를 가족 건강의 호기로 삼아, 치유형 호캉스를 핵가족만 가거나 친정어머니 모시고 여성테라피를 도모하는 부류도 늘고 있다.

명절 소망의 으뜸이 가족건강이니 이를 실천하는 것이다. 추석때 떠올리는 선친과 조상님 추모, 결실에 대한 감사, 새로운 소망의 기원은 꼭 남편살던집에서만 한다는 것은 옛날얘기이다. 합리적으로 생각하면, 당연히 결혼전 내가살던집, 우리집, 리조트, 호텔, 여행지에서도 새길 수 있기에, 다소간 한가위 세레모니는 누구든 한다.

호텔들이 만반의 준비로 이같은 명절 건강호캉스족들을 맞고 있다.

웨스틴 조선 서울은 연휴 이후의 일상도 무리 없이 이어갈 수 있도록 ‘K-릴렉세이션 테라피 (K-Relaxation Therapy)’ 패키지를 선보인다. 해당 패키지는 3박 이상 투숙 시 예약 가능한 상품으로 외국인 고객에게는 사우나와 세신을 경험해볼 수 있는 이색 경험을, 국내 고객에게는 연휴 전후로 투숙하며 피로를 풀 수 있는 상품이다.

웨스틴 조선 서울의 3층에 위치한 CAC(City Athletic Club) 안의 사우나에서 전문 스태프가 고객맞춤형으로 진행하는 ‘바디스크럽 서비스(30분)’가 1인 1회 제공된다. 또한 모든 패키지 고객에게는 호텔 내 레스토랑과 바 이용 시 10% 할인 혜택을, 스파까지 추가로 이용하고 싶은 고객들을 위해 호텔 내 ‘V 스파’ 이용 시 20% 할인 혜택(월요일부터 목요일까지 한정)도 제공된다.

레스케이프는 ‘릴렉세이션 앳 레스케이프(Relaxation at L’Escape)‘ 패키지로 편안한 휴식을 제안한다.

연말까지 이용 가능한 ‘릴렉세이션 앳 레스케이프’는 도심 속 가을 풍경을 감상하며 스페셜 트리트먼트로 여유롭게 휴식을 취하며 몸과 마음의 활기를 채울 수 있는 객실 패키지로 기획됐다.

레스케이프만의 아름다운 인테리어가 돋보이는 객실에서의 1박과 함께 패키지 이용 고객 모두에게 호텔 8층에 위치한 럭셔리 안티에이징 브랜드 스위스퍼펙션의 스페셜 트리트먼트 2인 혜택을 제공한다. 등, 다리, 발 중 원하는 부위를 선택하여 받을 수 있으며 사전 예약 후 이용 가능하다.

메리어트 이그제큐티브 여의도 아파트먼트의 수 스파는 10월 한 달간 ‘한가위 쉼’ 프로그램을 운영한다.

족욕, 스크럽, 전신 오일 마사지와 어깨·목·하체 중 원하는 부위 집중 관리가 포함된 80분 코스에 사우나 무료 이용 혜택이 제공되며, 정상가 대비 30% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 이어 10월부터 11월 말까지는 ‘어텀 발란스 케어’ 패키지를 운영한다.

반얀트리 클럽 앤 스파 서울은 ‘센스 오브 레주버네이션(Sense of Rejuvenation)’ 패키지를 제안한다. 도심 속 자연에서 회복의 시간을 보낼 수 있도록 구성된 이 패키지는 릴랙세이션 풀이 마련된 객실에서의 1박과 숙련된 테라피스트가 진행하는 반얀트리 스파의 시그니처 트리트먼트까지 포함돼 있다. 여기에 그라넘 다이닝 라운지의 조식, 실내 수영장, 피트니스 이용까지 온전한 힐링을 경험한다. 반얀트리 스파 트리트먼트 60분과 원기 회복 30분(2인 기준) 프로그램 이용 혜택이 포함된다.

JW 메리어트 제주 리조트 & 스파는 겨울철 맞춤형 웰니스 패키지 ‘제주 겨울 온천 패키지’를 선보인다. 보양 온천 ‘오레브 핫 스프링 & 스파’ 이용권, 아일랜드 키친의 샤브샤브 디너 뷔페 ‘제주 씨푸드 로얄’, 겨울철 피부 보습을 위한 스페셜 어메니티 등 미식과 휴식에 집중한 혜택들을 포함한다.

‘제주 겨울 온천 패키지’ 혜택 중 하나인 오레브 핫 스프링 & 스파(이하 오레브 스파)는 제주도에서 유일하게 보양온천 승인을 받은 국민보양온천이다. 온천, 실내외 풀장, 찜질방 이용이 포함된 아쿠아 스파 혜택이 2인 기준으로 제공된다(1박 당 1회). 체크인 시에는 K-뷰티, 헬스 파우치를 증정한다. 온천욕 후에는 올데이 다이닝 레스토랑 아일랜드 키친에서 풍성한 샤브샤브가 포함된 ‘제주 씨푸드 로얄’ 디너뷔페를 이용할 수 있다.

그랜드 조선 부산은 호텔에서의 여유로운 휴식과 함께 도심 속 휴양 온천 명소 ‘스파랜드 센텀시티’을 이용하며 피로를 풀 수 있는 ‘스테이&스파(Stay&Spa)’를 12월 23일(화)까지 선보인다.

해당 패키지는 수영장, 사우나 등 시설을 누리며 온전한 휴식을 누릴 수 있을 뿐만 아니라 식음 할인권으로 미식의 즐거움까지 담은 혜택으로 구성되었다. 호텔 수영장 성인 2인, 어런이 2인 이용과 함께 사우나 이용 시 50% 할인을, 그리고 호텔에서 차로 약 20분 거리에 위치한 ‘스파랜드 센텀시티’ 입장권 2매와 호텔 내 레스토랑에서 사용 가능한 식음 할인권 3만원을 제공한다.