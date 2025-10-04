고용노동부 주관 전국 243개 지자체 참여 대회...고령화·경기침체 대응한 취약계층 맞춤형 일자리 정책 성과...청년창업거리·도시재생·취·창업 아카데미 등 청년 지원 강화 봉제산업 지원시설 운영 통한 협업 생태계 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 9월 30일 청주 오스코에서 열린 고용노동부 주관 ‘2025년 전국 지방자치단체 일자리대상’에서 공시제 부문 우수상을 받았다.

‘전국 지방자치단체 일자리대상’은 매년 고용노동부가 전국 지방자치단체를 대상으로 전년도 지역 일자리 사업 추진 실적을 평가해 우수 사례를 공유하고 시상하는 대회다. 올해는 전국 243개 광역 및 기초자치단체가 참여했다.

성북구는 고령화 사회와 경기 침체 등 지역 현안에 대응해 취업 취약계층을 위한 일자리를 창출하고 직업훈련을 실시, 골목형 상점가 활성화 등 주민 맞춤형 일자리 정책을 추진한 점이 좋은 평가를 받았다.

또 청년과 소규모 제조업을 지원하기 위한 인프라를 구축하고 다양한 지원 사업을 추진한 점도 우수 사례로 꼽혔다.

주요 사업으로는 청년과 함께 성장하는 지역 동력을 강화하기 위해 ▲길음청년창업거리 활성화 ▲캠퍼스타운 도시재생사업 활성화 ▲청년 취·창업 아카데미 ▲미취업 청년 자격증 및 응시료 지원 사업 등을 추진해 관내 인적·물적 인프라를 적극 활용했다.

또 봉제업 부흥을 위해 ▲성북스마트패션산업센터 ▲청년패션창업큐브 ▲패션봉제지원센터 ▲소공인특화지원센터 ▲서울시 패션제조지원센터 등 서울시 내 최다 규모의 봉제 관련 시설을 운영하며 유기적인 협업 생태계를 구축했다.

이와 함께 ▲성북사랑상품권 사용 확대를 위한 페이백 이벤트 ▲중소기업 육성 융자 지원 등을 통해 지역 경제 활성화에도 힘썼다.

이승로 성북구청장은 “경기 둔화로 어려워진 고용시장 여건 속에서도 환경 변화에 선제적으로 대응해 지역 상권을 활성화하고 구 특성에 맞는 다양한 일자리를 창출하기 위해 적극 노력하겠다”고 말했다.