편집자주

한 주간 온라인을 달군 영상을 콕 집어 소개합니다.

트럼프, 전용기서 아내에 삿대질하다 딱 걸렸다…무슨 일?

[헤럴드경제=나은정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 전용 헬리콥터 안에서 부인 멜라니아 트럼프 여사와 대화 중 삿대질을 하는 모습이 세계인의 이목을 끌었다.

영국 데일리메일, 피플 등에 따르면 지난달 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC에 착륙한 트럼프 대통령의 전용 헬리콥터 마린원 안에서 트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 심각한 대화를 나누는 장면이 포착됐다. 이들은 이날 유엔 총회에 참석하는 일정을 마치고 백악관으로 돌아가고 있었다.

영상 속에서 멜라니아 여사는 트럼프 대통령과 마주 앉아 대화하던 중 고개를 저으며 손짓했다. 이에 트럼프 대통령은 멜라니아 여사를 향해 손가락을 가리키며 대화를 끊는 듯한 모습이 담겼다.

다만 트럼프 부부는 마린 원에서 하차한 뒤에는 마치 아무일도 없었던 것처럼 서로의 손을 잡고 백악관 남쪽 잔디밭 사우스론에서 기자들에게 미소 지으며 손을 흔들었다.

외신들은 트럼프 대통령이 아내와 설전을 벌이는 듯한 모습이 포착된 것을 지난 5월 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 전용기 내에서 아내 브리지트 여사에게 얼굴을 맞는 영상이 공개된 일과 비교했다. 당시 마크롱 대통령은 동남아시아 순방 첫 방문지인 베트남에 도착해 전용기 문이 열리면서 이 같은 장면이 언론 카메라에 포착됐다.

비행기 계단을 통해 내려오는 과정에서도 마크롱 대통령은 브리지트 여사에게 팔짱을 끼라는 듯 오른팔을 내밀었으나, 브리지트 여사는 이를 무시한 채 계단 난간만 잡고 내려왔다.

당시 트럼프 대통령은 마크롱 대통령이 겪은 상황을 두고 ‘세계 정상 대 정상으로서 결혼 생활에 대해 조언할 게 있냐?’는 취재진의 질문에 ”문이 닫혔는지 꼭 확인하라”고 말한 바 있다.

‘백스윙’ 맞고 이마 찢어졌는데…골프장도 가해자도 ‘나 몰라라’

한 스크린골프장에서 앞사람이 휘두른 골프채에 머리를 맞아 크게 다친 남성이 골프장과 가해자의 책임 회피로 억울함을 호소하고 있다.

지난달 30일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 올해 3월 경기 김포의 한 실내 스크린 골프 연습장을 찾았다가 사고를 당했다.

공개된 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 게임을 시작하기 전 스크린 기기를 조작하던 A씨의 앞쪽에서 한 이용자가 크게 백스윙을 하다 골프채가 그대로 A씨의 머리를 가격하는 장면이 담겼다. 이 사고로 A씨의 이마 부위가 약 6㎝ 찢어져 응급실로 이송돼 즉시 봉합 수술을 받았다.

A씨는 당시 골프장 측이 “보험 처리하면 되니 걱정 말고 치료받으라”고 했지만, 며칠 후 태도를 바꾸며 “보험사에서 보상할 수 없다고 한다. 기다려 달라”고 말을 바꿨다고 주장했다. 이후 한 달이 지나도록 골프장 측은 “해줄 수 있는 게 없다”며 책임을 회피한 것으로 알려졌다.

A씨가 사고를 낸 상대방에게 치료비를 요구하자, 상대는 “골프장에 책임이 있으니 30만원만 주겠다”고 말한 것으로 전해졌다. 결국 A씨는 상대방을 과실치상 혐의로 고소했지만, 경찰은 증거 불충분을 이유로 무혐의 처분을 내렸다.

A씨는 “기계 아래에 ‘앉아서 조작하라’는 문구가 있었지만 글씨가 너무 작아 보이지 않았다”며 “서서 조작하다 사고가 났기에 골프장도 책임이 없다고 한다”고 억울함을 토로했다.

이에 박지훈 변호사는 “자리가 가깝게 붙어 있어 사고가 날 가능성이 매우 높고, 안내문도 잘 보이게 표시해야 했다”며 “시설물 관리 책임이 있는 골프장 측에도 책임이 있다고 본다”고 지적했다.

의식 잃고 쓰러진 식당 손님…우르르 달려가 ‘프로급 대응’ 보인 이들 정체는

퇴근 후 식당에서 저녁을 먹던 경찰관들이 의식을 잃은 시민을 심폐소생술로 구한 사연이 알려져 화제다.

최근 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에는 ‘의식 잃고 쓰러진 손님! 마침 식당에 경찰관들이 우르르르’라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 전북의 한 식당에서 식사 중이던 남성이 갑자기 의식을 잃고 쓰러지던 상황이 담겼다.

당시 남성과 함께 있던 가족들은 급히 깨워보려 했지만 남성은 몸을 가누지 못하고 그대로 쓰러졌다.

이 모습을 본 식당 사장은 급히 식당 안쪽으로 달려갔고, 잠시 뒤 여러 명의 남성이 달려 오더니 일사불란하게 역할을 나눠 쓰러진 남성을 구조하기 시작했다. 이들은 다름 아닌 퇴근 후 같은 식당에서 저녁 식사를 하고 있던 정읍경찰서 상동지구대 소속 경찰관들이었다.

경찰관들은 쓰러진 남성의 신발과 벨트를 풀어 몸의 압박을 완화하고 의식 여부를 확인한 뒤 곧바로 심폐소생술을 실시했다. 신속한 응급조치 덕분에 남성은 이내 의식을 되찾았고, 경찰관들은 놀란 가족들을 진정시키며 남성이 다시 의식을 잃지 않도록 계속 말을 걸었다.

그 사이 또 다른 경찰관들은 식당 밖에서 구급차 진입로 확보를 위해 교통정리에 나섰다. 잠시 뒤 119 구조대가 도착하자 경찰관들은 구급대원에게 남성을 인계했다.

영상을 본 누리꾼들은 “경찰관들의 신속한 대처 덕분에 소중한 생명을 구했다”, “이래서 심폐소생술을 배워놔야 한다”, “각자 위치서 역할 분담 척척 하는 게 멋지다” 등의 댓글을 남기며 찬사를 보냈다.

트럼프, ‘셧다운’ 직전 한 일…민주 원내대표 딥페이크 영상으로 조롱

미국 여야 합의 불발로 임시예산안 처리가 실패로 돌아가면서 1일 오전 0시1분(현지시간)부터 연방정부가 ‘셧다운(일시적 업무정지)’에 돌입했다. 이런 가운데 트럼프 대통령이 예산안을 두고 비판적인 의견을 내놓는 민주당 하원 원내대표를 조롱하는 내용의 딥페이크 영상을 연일 공개해 논란이 일고 있다.

지난달 30일 트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 하킴 제프리스 하원 원내대표의 언론 인터뷰 영상을 AI로 합성한 딥페이크 영상을 공개했다.

제프리스 대표는 인터뷰에서 트럼프 대통령이 전날 자신을 조롱하는 내용의 딥페이크 영상을 올린 것을 비판하고 있었다. 그는 “트럼프 대통령에게 필요한 것은 본연의 임무에 집중하는 것”이라며 “인종차별적, 편견적인 고정관념을 이용해 우리 민주당을 혼란스럽게 하려는 시도는 국민을 위한 일을 방해할 뿐”이라고 비판했다. 그러면서 그는 트럼프 대통령을 향해 “AI 영상 뒤에 숨지 말고 직접 맞서라”고 지적했다.

하지만 트럼프 대통령은 이 인터뷰 영상 속 제프리스 대표의 머리 위에 멕시코 전통 모자 ‘솜브레로’를 얹고 수염을 덧붙여 또다시 딥페이크 영상을 제작했다. 그의 뒤에서 트럼프 대통령은 멕시코 전통 음악인 마리아치(Mariachi)를 연주하는 모습으로 등장한다.

하루 전날에도 트럼프 대통령은 제프리스 대표를 비롯한 민주당원들을 비꼬는 내용의 딥페이크 영상을 올려 원성을 샀다. 해당 영상에서도 마리아치 음악을 배경으로 제프리스 대표가 솜브레로를 쓰고 수염을 기른 모습으로 나타난다. 특히 척 슈머 민주당 상원 원내대표의 경우 비속어를 섞어가며 민주당을 비판하는 모습을 AI 음성으로 조작해 논란이 됐다.

이를 두고 조지워싱턴대학 정치커뮤니케이션 윤리센터 소장 피터 로그는 “설령 풍자라 하더라도 여전히 인종차별”이라며 “멕시코인 전형을 차용해 불법 이민자로 일반화했고 흑인·라티노 유권자의 지능을 모욕했다”고 설명했다. 슈머 대표도 트럼프 대통령의 딥페이크 영상에 대해 “트럼프 대통령은 온라인상에서 10살 아이처럼 트롤링(조롱)하는 사람”이라고 비판했다.